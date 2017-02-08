СБУ не бачить криміналу у співпраці «Мотор Січі» з російською армією

08.02.2017 Поділитися

Служба безпеки зробила вигляд, що не помітила беззаперечний факт співпраці стратегічного українського підприємства з міноборони РФ.

У січні було оприлюднено дані про співпрацю українського підприємства «Мотор Січ» із військовим відомством Російської Федерації, – повідомляє «Главком» із посиланням на рішення російського суду. У статті «Мотор Січ» ремонтує та оснащує авіацію міноборони РФ йшлося про те, що машинобудівний завод із Запоріжжя у 2016 році ремонтував двигуни для літаків авіаполку міноборони Росії, задіяного у воєнній операції в Сирії. Послуги країні-агресору надавалися попри воєнне вторгнення Росії та запровадження Києвом антиросійських санкцій.

Минулого тижня було отримано відповідь Служби безпеки України на запит, в якому журналісти просили уточнити, чи відповідає інтересам України та закону така кооперація. Якщо підсумувати відповідь спецслужби – СБУ не бачить у цих фактах жодного криміналу.

Що засвідчили документи

Відповідно до судової постанови, винесеної 9-м арбітражним апеляційним судом РФ та оприлюдненої 7 грудня 2016 року, протягом 2016 року «Мотор Січ» ремонтувала авіадвигуни для літаків Ан-124, які перебувають на озброєнні 566-го транспортного авіаполку (в/ч 41495) 61-ї повітряної армії ВПС РФ. Журналісти ознайомився із судовим документом, з якого випливає, що рік тому російське міноборони уклало держконтракти на модернізацію чотирьох літаків Ан-124 з ремонтом їхніх двигунів Д-18Т. Функції виконавця ремонту двох з цих авіадвигунів було передано компанії «Авіаремонт-МС», де «Мотор Січі» належить 24%. При цьому відновлювальні роботи, згідно з контрактом, мали відбуватись із залученням заводу «Мотор Січ». Було підписано графік поетапного ремонту, який передбачав відправлення агрегатів в Україну у першому кварталі 2016 року. Авіадвигуни для ремонту передала по ланцюгу виконавців уже згадувана вищевійськова частина №4149561-ї повітряної армії ВПС РФ.

За графіком ремонту двигунів, затвердженим російськими генералами, після відправлення на «Мотор Січ» двигуни мали повернутися до Росії у третьому кварталі. А здачу робіт міністерству оборони Росії було заплановано до кінця грудня. Загальна вартість ремонту двох двигунів становить чверть мільярда рублів. Скільки з цієї суми отримала «Мотор Січ» – не уточнюється. Але фактом є те, що кошти підрядникам уже сплачено військовим міністерством майже у повному обсязі. Відтак важко сумніватися в тому, що двигуни було відремонтовано.

Ці факти докладно описані у судовій постанові.

Гібридна відповідь СБУ

Після публікації статті«Мотор Січ» ремонтує та оснащує авіацію міноборони РФ журналісти надали посилання на рішення суду та надіслали запит до Служби безпеки України і Ради національної безпеки та оборони із проханням повідомити: чи відомо українським правоохоронним органам про факт співпраці; чи є така діяльність «Мотор Січі» законною з огляду на рішення РНБО та відповідні укази президента щодо запровадження санкцій відносно російських компаній та співпраці з РФ у військовій галузі; чи є правові підстави для відкриття кримінального провадження щодо зазначених вище фактів та інше.

Реакція від Ради нацбезпеки і оборони була лаконічною: всі відповіді журналістам надасть СБУ. Служба безпеки, у свою чергу, і справді відповіла на запит, але чи містилися у ньому відповіді на запитання?

Нижче наводимо текст відповіді, яка змушує припустити, що СБУ воліє не помічати скандальні факти військової допомоги агресору з боку українського підприємства.



Отже, СБУ не заперечує, що підприємство «Мотор Січ» ремонтувало двигуни для російських Ан-124 у 2016 році, але, за твердженням спецслужби, йдеться про літаки цивільної авіації. Мовляв, зазначені авіамашини внесено до реєстру цивільної авіації РФ.

Це правда лише наполовину, тому що цивільними антонівські літаки були у минулому. Річ у тім, що наприкінці 90-х зазначені літаки і справді було передано міністерством оборони РФ місцевій авікомпанії «Політ» для реалізації спільної з Україною космічної програми «Повітряний старт». Але у жовтні 2014 року російська армія повернула їх назад.

Імовірно, з моменту повернення на військову службу літаки ще не виконували завдань міноборони РФ, оскільки потребували ремонту. Але беззаперечним є факт, що замовлення на відновлення цих машин у 2016 році міноборони Російської Федерації робило не для космосу, а саме для військової частини№41495(566-го транспортного авіаполку). Це зазначається у наведених вище судових документах. Служба безпеки України не могла це не побачити у тексті судового рішення, але у відповіді для «Главкома» (свідомо?) проігнорувала факт.

До речі, кореспондент видання Shephardmedia (спеціалізується на бізнес-аналітиці ринків аерокосмічної та морської безпеки, військової підготовки) BabakTaghvaee раніше писав у власному Twitter, що у перших чотири місяці воєнної операції Росії в Сирії (вересень–грудень 2015 року) російські літаки Ан-124 перевезли до близькосхідної країни 10 тис. тонн вантажів. За даними міжнародної волонтерської групи InformNapalm, частина задіяних у Сирії Ан-124 належить саме 566-му транспортному авіаполку (в/ч 41495) 61-ї повітряної армії ВПС РФ. Тобто машинобудівний завод із Запоріжжя у 2016 році ремонтував двигуни для літаків авіаполку міноборони Росії, що задіяний у військовій операції в Сирії.

Варто зазначити, ще окрім відремонтованих ще два двигуни від Ан-124 для тієї ж військової частини №41495 мав ремонтувати Уральський завод цивільної авіації. Станом на листопад минулого року відновлення не було розпочато і не виключено, що агрегати невдовзі також можуть прибути до України. У будь-якому разі кошти за відновлення всіх чотирьох двигунів (у сумі близько 470 млн рублів) було сплачено згадуваній вище «Авіаремонт-МС», де «Мотор Січ» має свою частку.

16 вересня 2015 року президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони, відповідно до якого було заборонено співпрацю з низкою російських компаній. Зокрема до переліку потрапили Державна авіакомпанія «224 льотний загін», «Борисфен-Авіа», ВАТ «Вертольоти Росії», Вертолітна сервісна компанія, Федеральне державне унітарне авіаційне підприємство міністерства надзвичайних ситуацій Росії, Севастопольське авіаційне підприємство, Казанський вертолітний завод, Кумертауське авіаційне виробниче підприємство, Науково-технічний центр експлуатації і ресурсу авіаційної техніки, Авіаційна компанія «Політ», Улан-уденський авіаційний завод та інші компанії, що виробляють, ремонтують та експлуатують бойові вертольоти та літаки, а також авіаційну техніку подвійного призначення. Більшість з цієї техніки, що оснащується двигунами, виробництва «Мотор Січі».

Звертає на себе увагу, що до санкційного переліку включено й «Борисфен-Авіа» (в якому 14% належить ПАТ «Мотор Січ»). Але разом з тим спеціалісти РНБО чомусь забули включити у цей список російську компанію «Авіаремонт-МС» («Мотор Січі» належить 24%). Така «неуважність» із боку української влади відкрила можливість «Мотор Січі» співпрацювати з Росією, формально не порушуючи антиросійських санкцій. Адже, як зазначено вище, замовлення міноборони РФ на ремонт двигунів для Ан-124 ішло в Україну саме через цього законного посередника – російський «Авіаремонт-МС».