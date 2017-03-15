СБУ перевірить діяльність російських банків в Україні

15.03.2017 Поділитися

Рада нацбезпеки і оборони України доручила СБУ і Нацбанку перевірити банки в Україні, в капіталі яких є частка російських держбанків, – повідомляє «Бізнес Цензор».

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, протягом доби повинні бути винесені пропозиції про введення санкцій проти таких установ.

– Національному банку України, Службі безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, в капіталі яких є частка державних банків РФ. Протягом доби буде внесено відповідні пропозиції, зокрема, щодо введення проти них санкцій, – сказав Турчинов.

Раніше глава МВС Арсен Аваков закликав НБУ ввести санкції проти української дочки російського «Збербанку» у зв'язку з тим, що російський банк оголосив про обслуговування клієнтів з паспортами, які видають бойовикам «ДНР» і «ЛНР».

Про можливість користування послугами російського «Ощадбанку» проросійськими бойовиками, що мають паспорти самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки» у вівторок, 7 березня, повідомило російське інформаційне агенство ТАСС.

При цьому дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Ощадбанк» – заявив, що не обслуговує фізичних та юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях.

Олександр Гуцул