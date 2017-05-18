Серед 10 тис. звільнених 1,5 тис. коять повторні злочини: Рада скасувала «закон Савченко»

18.05.2017 Поділитися

Верховна Рада скасувала так званий «закон Савченко», який передбачає зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

– Практика показала, що серед 10 тисяч звільнених півтори тисячі скоїли повторні злочини. Фактично ми випускаємо злочинців, які створюють криміногенну ситуація – сказав нардеп Антон Яценко.

За відповідні зміни проголосували 227 народних депутатів. Передбачається, що «попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день». Суду дозволяється, при призначенні покарань, враховувати попереднє ув'язнення і пом'якшувати покарання або повністю звільняти засудженого від його відбування.

Як відомо, 23 грудня 2015 року президент Петро Порошенко підписав так званий «закон Савченко». Це перший законопроект, внесений депутатом тоді ще «Батьківщини» Надією Савченко.

Віктор Карпенко