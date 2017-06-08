Сесія міськради: 80 питань та ні слова про обіцяний Мамаєм мораторій на МАФи

08.06.2017 Поділитися

Вже за тиждень відбудеться засідання сесії Полтавської міськради. Одне з питань, заради якого скликають депутатів про мораторій на встановлення малих архітектурних форм (МАФ) відсутнє в оприлюдненому порядку денному. Перелік питань можна побачити на сайті міської ради («Про внесення пропозицій та формування порядку денного одинадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання» – ред.).

Зазначимо, що Мамай 21 квітня виконав вимогу активістів і скликав позачергову сесію. Майже відразу після кривавих подій біля арки на вулиці Соборності, 27, мер Полтави зазначив про свою «однозначну і постійну» позицію з цього питання.

Є ймовірність, що це питання розглянуть у рамках одного з 4, у яких іде мова про тимчасові споруди. Перелік цих питань нижче:

8. Про надання згоди на тимчасове розміщення пересувних споруд та дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Половки, 78д.

22. Про розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

23. Про надання згоди на розміщення тимчасової споруди – майданчику для тимчасового зберігання транспортних засобів вздовж просп. Миру.

24. Про затвердження та погодження документації із землеустрою на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

Віктор Карпенко