Шахтарі Донеччини готують масштабні протести проти «ДНР», – Інфоспротив

09.06.2017 Поділитися

Жителі окупованої Донецької області готові виходити на протести у зв’язку з фактичним припиненням роботи основних вугільних підприємств в результаті «націоналізації», проведеної бойовиками. Про це на своїй сторінці у «Facebook»повідомив учасник«Інформаційного спротиви» Дмитро Тимчук.

Він зазначив, що вирішити виниклу проблему найближчим часом буде неможливо через втрату ринку збуту (підконтрольна Україні територія).

– В связи с этим в среде шахтеров, находящихся в неоплачиваемых отпусках, все более активно обсуждается вопрос организации массовых акций протеста в защиту своих прав (г. Донецк, г. Макеевка, г. Енакиево, г. Горловка), – Тимчук.

Він додав, що на діючих підприємствах також фіксуються затримки заробітної плати і виплати пенсій.

Відділ моніторингу