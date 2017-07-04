Ще 44 полтавських військових отримають свої земельні ділянки

04.07.2017 Поділитися

За минулий тиждень у Держгеокадастрі прийняли 181 наказ про виділення земель учасникам війни на Сході України. З них 44 – для полтавських військових.

Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято головними управліннями Держгеокадастру на Вінниччині – 50, Полтавщині – 44, Чернігівщині та Закарпатті – по 15, Тернопільщині – 12.

Також за минулий тиждень управління Держгеокадастру в регіонах надали 608 ділянок землі захисникам України площею 781,7 га. Найбільше ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності надали на Кіровоградщині – 133, Вінниччині – 74, Львівщині – 64, Київщині – 54.

Віктор Карпенко