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Ще одному загиблому полтавському воїну відкрили меморіальну дошку

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Ще одному загиблому полтавському воїну відкрили меморіальну дошку

Військовому Антону Дзерину відкрили меморіальну дошку в селі Бутенки Кобеляцького району. Хлопець загинув у березні цього року під час бойових дій на Сході України. На війні мав позивний «Пікассо».

20-річний хлопець загинув у районі Мар’їнки, що на Донеччині під час боїв із ворожою диверсійно-розслідувальною групою.

Народився хлопець у селі Дрижина Гребля цього ж району, там виріс, навчався. Із початком війни пішов добровольцем у складі батальйону «Айдар», а потім підписав контракт зі ЗСУ.

Віктор Карпенко

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