Корупційні схеми англійських лордів в українській енергетиці

02.02.2017 Поділитися

Міжнародний валютний фонд (МВФ) 27 січня перерахував Україні другий транш фінансової допомоги в розмірі 55,125 млн євро. У Міністерстві фінансів зазначили, що ці «безоплатні й безповоротні ресурси» – визнання «реформ» чинного уряду з боку ЄС. Подію висвітлили майже всі провідні ЗМІ, зробивши її провідною в медіапросторі.

Через це на другий план відійшов обшук полтавської газонафтової компанії.

24 січня Національна поліція обшукала київський офіс ТОВ «Полтавська газонафтова компанія» (ПГНК), повідомила «Європейська правда» з покликанням на власника компанії – JKXOil & GasPlc.

Перед цим ПГНК обшукували 11 січня 2017-го та в середині червня 2016 року. Тоді JKX повідомила про проведення поліцією обшуків в офісі ПГНК і будинках двох її топ-менеджерів, які були ініційовані прокуратурою та проведені в рамках провадження про недоплату податків.

Нагадаємо, в лютому 2015 року JKX Oil&Gas plc звернулася в Міжнародний арбітражний суд з позовом проти України. Фірма вимагає виплатити їй компенсацію близько 180 млн доларів. У JKX стверджують, що Полтавська газонафтова компанія, яка належить їй з 2011 року, нібито виплачувала завищену рентну плату.

У той час Актом проведеної планової виїзної перевірки СП «ПГНК» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010-го по 31.12.2012 року було встановлено несплату рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат у розмірі 3 087 360 85, 78 грн. Рішенням Верховного суду України підтверджено обов’язок сплати ренти в розмірі понад 153 млн. грн.

Замість сплатити до бюджету рентну плату, ПГНК перерахувало кошти на рахунки підприємств-нерезидентів: 850 млн грн JКХ Services LtD (Лондон) за послуги директорату, фінансового і комерційного департаменту, 760 млн грн EuroDril Ltd за послуги з вивчення родовищ, прогнози видобутку вуглеводнів та ін., 110 млн грн JKX Oil&Gas plc за юридичні послуги. Також кошти були виведені на адресу афільованих підприємств – 8 796 224 грн на СП «Харківська інвестиційна компанія» (засновник СП «ПГНК»), 3 145 831,98 грн на ТОВ «Східноукраїнська трубнопровідна компанія» (знаходиться за тією ж адресою) та на адресу ризикового ТОВ «Нафтогазпроект» в сумі понад 1 174 200 грн.

Повідомляється, що найбільшим акціонером компанії є Eclairs Group Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова – 27,54% акцій, російська група Proxima Capital Group, Володимира Татарчука –19,92%, турецький бізнесмен Бурак Оздоган (через Dumarchal Nominee Ltd і Neptune Invest & Finance Corp.) – близько 13%. Ще 11,45% акцій – у Glengary Overseas Limited російського бізнесмена Олександра Жукова.