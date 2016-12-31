З Новим Роком та Різдвом Христовим!

31.12.2016 Поділитися

Шановні читачі Останнього Бастіону,

Щиро вітаємо Вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Сподіваємося, що ви маєте можливість провести цей святковий час разом з рідними та друзями.

До 2017 року залишаються години, і важливо подумати про те, що майбутній рік принесе нам. Але спочатку підсумуємо минулий рік.

2016 рік був важким випробовуванням для усіх українців, але навіть у несприятливих та важких обставинах ми, не зупиняючись, рухалися вперед. У країні, де влада відмовляється працювати на народ, усім нам буває важко не здаватися, та продовжувати боротися за наші права, справедливість та гідність.

“Останній Бастіон”, як незалежний ЗМІ, який подає читачу непрепаровану правду, публікував новини та розслідування подій та корупційних схем, за які не бралися інші “незалежні” ЗМІ. Наше рішення продовжувати боротьбу мало свою ціну. Тільки за минулий рік, на наших журналістів було здійснено безліч персональних атак та більше ніж 20 окремих нападів DDoS на інтернет сторінку з метою вимкнення нашого порталу у спробах приховати правду від читачів. Для нашої редакції такий розвиток подій означає, що ми рухаємося у правильному напрямку, та наші спроби досягнути прозорості та справедливості приносять результати.

У цей святковий вечір просимо Вас забути про феєрверки та галасливі розваги, пам'ятати про людей, які поклали своє життя за нашу Батьківщину, та тих, хто не має змоги провести цю ніч разом зі своїми близькими.

Разом з Вами, нашими читачами, Останній Бастіон продовжить боротьбу за нашу Україну у наступному році. Залишаємо Вас зі словами Лао-цзи:

“Великі зміни складаються з маленьких справ”

Редакція Останнього Бастіону