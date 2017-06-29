Шоколадне ліжко Порошенко затьмарило золотий унітаз Януковича

29.06.2017 Поділитися

Президент Петро Порошенко у своїй електронній декларації вказав ряд меблів елітних торгових марок. Зокрема, глава держави має у спільній власності з дружиною Мариною Анатоліївною «2 меблевих гарнітури, 2 консолі, тумбу під ТВ, комод, центровий стіл, диван кутовий і ліжко, шафу, туалетний столик» ТМ JUMBO COLLECTION, повідомляє «Політрада».

JUMBO COLLECTION – італійська торгова марка преміум сегменту, виготовляє м'які меблі в класичному стилі. Бренд працює з ринками збуту на Близькому і Далекому Сході, на пострадянському просторі. В асортименті JUMBO також присутня ексклюзивна колекція Masterpieces, що включає в себе спеціальні артикули, кожен з яких виходить у світ обмеженою серією з 30 нумерованих примірників. У дизайні збережено історичний стиль меблів, створених майстрами XVII-XIX ст. Наприклад, комод з фасадом з черепашачого панцира.

Тут варто згадати про золотий унітаз і батон екс-президента Януковича. Очевидно, що Порошенко в цьому аспекті не далеко пішов від свого попередника.

Також, окремі ЗМІ наголошували, що Порошенко «забув» вказати в декларації свою шикарну віллу в Іспанії, розташовану поряд з віллою Путіна. Український президент навідувався на іспанську віллу в квітні цього року, де його «застукали» при відвідуванні місцевої аптеки.

Соціальні мережі гостро відреагували на наявність у Порошенка настільки шикарних меблів.

«Несмак пздц. За таке адміністравку давати потрібно, мінімум!», «Давайте поп*здим за Україну і Порошенко, коли подивимося декларації Путіна і Гундяєва. Хоча, про що це я? Вам і не снилося», «полковники управління по боротьбі з корупцією РФ дивляться на нього як на г*вно», «Спить і мучиться», «У РФ такі декларації (спальня. нижня білизна) поки ще не подають. Теж могли б побачити багато цікавого», «десь плаче золотий унітаз», – «Апостроф» назбирав яскраві публікації користувачів соцмереж.

Цікавий запис про кума Порошенка зробив у Фейсбуці Сергій Якимчук:

«А тепер згадайте собі 2014 рік!

Розпал війни, на західній Україні, через піший перехід на польському кордоні люди як мурахи в довжелезній черзі і по колу проносять на собі одну каску і бронежилет. Більше просто не можна. По всій Україні збирають кошти на військо, волонтери збирають і возять продукти і їжу, пенсіонери перераховують свою пенсію. Люди зносять хто картоплю, хто сало в банках, хто шкарпетки... і так до бескінечності і кожного дня!

Так от, саме в цей 2014 рік, сім'я Луценків сиділа і обговорювала, сперечалися, приймали рішення. Ні вони не обговорювали, що передати волентерам чи добровольцям, вони сиділи і обговорювали купівлю собі двох джипів топ-преміум класу: Mercedes-Benz GL 500 2014 року випуску, а також BMW X5 2014 року випуску на якому потім буде їздити син Олександр.

А тепер увага, питання:

Чи буде Генпрокурор переслідувати незаконнозбагачених корупціонерів на підставі їхньої декларації?!

Якщо і буде переслідувати, то мабуть на Мерседесі...

Чи на БМВ?!»

Чи буде Генпрокурор переслідувати незаконнозбагачених корупціонерів на підставі їхньої декларації?!

Якщо і буде переслідувати, то мабуть на Мерседесі...

Чи на БМВ?!»