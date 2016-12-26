Швидкісний «Інтерсіті» може сполучити українців та Францію

26.12.2016 Поділитися

Після вдалих тестувань потягу «Київ-Перемишль» у планах «Укрзалізниці» запустити нові рейси з України до Франції, повідомив голова комісії інфраструктури сейму Республіки Польща Богдан Жонца, пише сайт «Lviv.Vgorode».

За словами польського чиновника, місяць тому між Україною, Польщею, Німеччиною та Францією був підписаний меморандум про необхідність залізничного сполучення між цими країнами. Про строки, у які планують реалізувати проект потягів з України до Франції, поки невідомо.

Також «Укрзалізниця» планує збільшити кількість потягів маршруту «Київ-Львів-Перемишль». Повідомляється, що перший потяг вже прибув до Польщі. Але з 500 місць було продано лише 76. Це пов’язано з тим, що квитки запізно надійшли у продаж.