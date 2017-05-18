Сім голів та хет-трик: друголіговий «Кремінь» забронював собі місце у Першій лізі
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У 31 турі чемпіонату України в Другій лізі кременчуцький «Кремінь» на виїзді у Миколаєві знищив місцевий «Суднобудівник», відвантаживши господарям сім «сухих» м’ячів.
17.05. 2017 р. Друга ліга, 31-й тур. м Миколаїв. Центральний міський стадіон. 150 глядачів.
«Суднобудівник» (Миколаїв) 0:7 «Кремінь» (Кременчук)
Голи: Козлов 1,48 (Пен.) 86 Степанчук 3, Богданов 10, Іванов 11, Тертишний 58.
«Суднобудівник»:
Дмитроченко, С. Швець – к, Б. Швець, Невкритий, Мячин, Горинов, Таркаовський,
Носов, Андрієвський, Котов, Запорожець.
Запасні: Жуков.
Головний тренер: Денніс, Люкенс
«Кремінь»:
Онопко, Бичков, Кравчук, Ентін, Горват (Лісовий, 46), Піскун-к, Богданов,
Кошадзе (Тертишний, 46), Степанчук, Козлов, Іванов (Скоцький, 58).
Запасні: Ленчінковов, Бобров, Москалик.
Головний тренер: Сергій Ященко
Попередження: Лісовий 63 – Носов 9
Вже на перших секундах матчу, скориставшись грубою помилкою захисника, розпочав погром господарів Артем Козлов.
Не встигли миколаївці оговтатись, як в їх ворота влетів другий м’яч, автором якого став Степанчук.
Через сім хвилин «Кремінь» із інтервалом в одну хвилину робить рахунок 0:4. На 10 хвилині забиває Богданов, а на 11 – Іванов.
По перерві гості відзначились ще тричі, спершу на початку другого тайму Козлов реалізував пенальті, потім забиває Тертишний, а під завісу матчу знову Козлов ставить остаточну крапку у поєдинку.Отже, в підсумку 0:7.
Кремінь на 99 відсотків гарантує собі вихід у Першу лігу, для цього кременчужанам потрібно в матчах що залишилися набрати бодай одне очко.
Віктор Карпенко