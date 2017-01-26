Сірі схеми від полтавського депутата Сірика

26.01.2017 Поділитися

Голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв’язку Ігор Сірик («Батьківщина) вчора на засіданні комісії намагався вплинути на склад конкурсної комісії в інтересах одного з кандидатів на посаду керівника комунального підприємства «Полтававодоканал».

Сірик вдався до маніпулювання, надавши членам комісії недостовірну інформацію щодо заміни одного з членів комісії, призначених одноосібно головою облради, через наявність конфлікту інтересів.

Справа в тому, що голова обласної ради Олександр Біленький («БПП») включив до складу комісії від імені трудового колективу «Полтававодоканалу» Забишного. Його син виявив бажання виставити свою кандидатуру на конкурс, чим створив «конфлікт інтересів». Через це його батько написав заяву про вихід зі складу комісії.

Голова конкурсної комісії Анатолій Ханко («Свобода») подав до постійної профільної депутатської комісії на розгляд кандидатури двох претендентів на входження в склад конкурсної комісії від трудового колективу. Одну від профспілкового комітету підприємства – голову профспілки підприємства Горобець. Другу – головного економіста Чирничко від Олександра Єгорова (!) – одного з учасників конкурсу.

У свою чергу Сірик на розгляд депутатській комісії виніс тільки одну кандидатуру – Чирничко, подану Єгоровим! І це не дивує (ми вже писали про земельні махінації цього депутата з в. о. керівником підприємства – авт.). Схоже, що ця земелька ну дуже потрібна пану Ігореві!

Може, через це Сірик так уперто настоював на тому, що Ханко подав лише одну кандидатуру, хоча активісти доказували, що їх повинно бути дві! Те, що це питання було винесене на розгляд комісії останнім, свідчило про спробу через маніпуляції (обман – авт.) спровокувати депутатів на голосування і швиденько закрити його, доки афера не випливе нагору! Але через пильність громади та депутатів Сидоренка та Макаруші («Укроп»), які з трудом витребували у Сірика подання від Ханкаі там побачили другого претендента, якого замовчав Сірик! Викликаний з цього приводу Ханко також підтвердив, що подавав дві кандидатури. Щоправда Анатолій не відповів, чому він пропустив кандидатуруна членство у комісії від одного з кандидатів (прямі корупційні дії – авт.)! Коли Іван Сидоренко запропонував зняти кандидатуру Чирничко, Сірик істерично став на захист, що зайвий раз підтвердило його зацікавленість саме в протягуванні кандидата від Єгорова.

Зрозумівши, що афера не вдалася, Сірик закрив засідання, зірвавши навіть звіт з аудиту. Доля земельної ділянки його непокоїть більше, ніж доля комунального підприємства, управління яким йому довірила громада!

Конкурсні «каруселі» продовжуються!

Олександр Лещенко