Закрити
Робота журналістом
 
 
  •  

Скандальні МАФи на 23 вересня не забудовуватимуть

1320
Поділитися
Скандальні МАФи на 23 вересня не забудовуватимуть

Будівництво кіосків біля зупинки «23 вересня» поки що припинено, на справу очікує експертиза. Про це стало відомо після відповідного засідання у Полтавському Адміністративному суді.

Забудовник, що зводить малі архітектурні форми на вулиці 23 вересня на перехресті з вул. Мазепи, 45 (навпроти «Універсаму») намагався скасувати припис Державної архітектурно-будівельної інспекції про припинення будівництва.

Нагадаємо, незаконно будувати МАФи біля полтавського «Універсаму» продовжували, попри заборону і демонтаж. Раніше громадські активісти намагалися власноруч завадити самовільному будівництву, трощити будматеріали та спалювали їх. Справа нині дійшла до суду.

Зараз забудовник оскаржує припис Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо припинення будівництва, апелюючи до того, що нібито має дозвільні документи.

Також активісти заважали забудові, що біля кінотеатру імені Котляревського – зламали захисну огорожу. Будівництво призупинено.

Якщо ви помітили помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це наше видання.

Коментарі