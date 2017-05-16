Скандальні МАФи на 23 вересня не забудовуватимуть

16.05.2017 Поділитися

Будівництво кіосків біля зупинки «23 вересня» поки що припинено, на справу очікує експертиза. Про це стало відомо після відповідного засідання у Полтавському Адміністративному суді.

Забудовник, що зводить малі архітектурні форми на вулиці 23 вересня на перехресті з вул. Мазепи, 45 (навпроти «Універсаму») намагався скасувати припис Державної архітектурно-будівельної інспекції про припинення будівництва.

Нагадаємо, незаконно будувати МАФи біля полтавського «Універсаму» продовжували, попри заборону і демонтаж. Раніше громадські активісти намагалися власноруч завадити самовільному будівництву, трощити будматеріали та спалювали їх. Справа нині дійшла до суду.

Зараз забудовник оскаржує припис Державної архітектурно-будівельної інспекції щодо припинення будівництва, апелюючи до того, що нібито має дозвільні документи.

Також активісти заважали забудові, що біля кінотеатру імені Котляревського – зламали захисну огорожу. Будівництво призупинено.