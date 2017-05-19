Скасування закону Савченко – повний популізм. Нейнебезпечніші злочинці вже вийшли на свободу – Портнов

19.05.2017 Поділитися

Скасування «закону Савченко» – повний популізм, який вже не стосується нікого, переконаний Андрій Портнов, екс-перший заступник глави Адміністрації Президента України. Таку думку він опублікував у пості на своєму Facebook.

«Повернути до тюрми звільнених за цим законом вбивць і насильників не можна. Парламент і президент дали вдосталь часу, щоб із місць позбавлення волі вийшли найбільш цинічні і відморожені злочинці», – резюмує Портнов.

Він переконаний, дія «закону Савченко» створила найбільшу за всю історію амністію небезпечних злочинців, які скоїли насильницькі злочини.

18 травня Верховна Рада скасувала так званий «закон Савченко», який передбачає зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі. Закон набув чинності після підписання президентом Петром Порошенком 23 грудня 2015 року

За скасування проголосували 227 народних депутатів.