Скіфське золото, кістки мамонта, поховання воїнів Вітовта – головні археологічні знахідки на Полтавщині в 2016 році

04.01.2017 Поділитися

Полтавська область, безперечно, є однією з найцікавіших в Україні для археологів та поціновувачів давньої історії України. Її теренами не одне тисячоліття прокочувалися хвилі давніх народів, деякі з них оселялися на цих землях, інші ж продовжували свою мандрівку на захід.

У минулому році в межах області працювало близько 10 археологічних експедицій. «Останній Бастіон» підготував перелік найбільш цікавих знахідок археологів на Полтавщині.

«Золото скіфів»





На території одного із могильників Більського городища в Котелевському районі експедиція Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна під керівництвом к.і.н. Ірини Шрамко спільно з фахівцями Історико-культурного заповідника «Більськ» (директор Ігор Корост) дослідили курган, в якому було виявлено близько 30-ти прикрас, датованих VII ст. до н.е. Знахідки належать до найбільш ранніх матеріалів з цієї пам’ятки.

«Житла з кісток мамонтів»

Вже 23 роки на території с. Гінці в Лубенському районі вивчаються залишки поселення доби палеоліту. Розкопки проводяться міжнародною експедицією Інституту археології Національної академії наук України під керівництвом кандидата історичних наук (к.і.н. – ред.) Людмили Яковлєвої, за участі професора Сорбонського університету Франсуа Джіджана.Цього року археологи вперше продемонстрували свої досягнення за останні 15 років. Це – три розкопані житла з кісток мамонта, яким більше 20 тисяч років.

«Таємничі воїни з Глинського»

Шостий польовий сезон розкопок Глинського археологічного комплексу в Зіньківському районі приніс несподівані результати для вивчення історії післямонгольської доби в Україні. Цього року, за підтримки «Останнього Бастіону», міжнародною археологічною експедицією Інституту керамології НАН України під керівництвом к.і.н. Юрія Пуголовка, за участі к.і.н. Вікторії Котенко та к.і.н. Ярослава Володарця-Урбановича було виявлено унікальні поховання воїнів, що ймовірно належать до часу «битви народів» на Ворсклі у 1399 році. Окрім цього, серед знахідок трапилась добірка знахідок часу «темних віків».

«Дерев’яні вироби від майстрів Київської Русі»

Знахідки дерев’яних речей є надзвичайно рідкісним явищем для середньовічної археології. Всі звикли чути про них від «північних сусідів». Для України такі знахідки досить рідкісні. Значна їх кількість виявлена на давньоруському городищі Манжелія в Глобинському районі експедицією Центру охорони та досліджень пам’яток археології під керівництвом В’ячеслава Шерстюка.

«Сліди готів на Полтавщині»

Експедицією Інституту археології Національної академії наук України під керівництвом к.і.н. Романа Рейди, за участі к. і.н. Анатолія Гейка та Сергія Сапєгіна в межах смт Шишаки досліджувався безкурганний могильник черняхівської культури. Цього року було досліджено більше двох десятків поховань, вік яких сягає 1600 років. Результатом досліджень стали унікальні знахідки предметів побуту та посуду населення пізньоримського часу.

«Сотенне містечок доби Гетьманщини»





Про матеріальну культуру населення Полтавського полку стало відомо завдяки розпочатим дослідженням сотенного містечка Балаклія у Великобагачанському районі. Дослідження проводилися експедицією Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка та Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського під керівництвом к.і.н. Оксани Коваленко, за участі Романа Лугового. Під час розкопок знайдено значну кількість фрагментів посуду, залізних виробів, прикрас.

«Сармати і готи на півдні Полтавщини»

На території м. Горішні Плавні археологічною експедицією Інституту археології Національної академії наук України під керівництвом Юрія Башкатова розкопано частину житлово-господарської забудови поселення Барабара, в матеріальній культурі якого проявилися виразні риси давніх германців та сарматів.

Юрій Пуголовок, археолог, кандидат історичних наук