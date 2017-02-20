Скільки грошей отримують футболісти полтавської «Ворскли» після урізання зарплат?

20.02.2017 Поділитися

Зарплати в УПЛ в нинішній час – зовсім константа, бо постійно змінюється величина під впливом кризи, причому постійно в меншу сторону. У 2013 році український футбол по зарплатах програвав тільки топ-чемпіонатів, але зараз на тому ж рівні оклади збереглися тільки у Динамо і Шахтаря, але і вони проводять оптимізацію, скорочуючи відомості.

У поданій сайтом «Sportarena» інфографіці вказані верхня і нижня планка зарплат гравців, з якими укладені професійні контракти. Ті, хто вже дебютував в УПЛ, але знаходяться ще на юніорських контрактах, можуть отримувати і менше. Не забувайте і те, що у деяких клубів залишаються борги із зарплати в кілька місяців. Хоча після виключення з УПЛ «Говерли» і «Металіста» картина вже не настільки депресивна, і всі намагаються хоча б із затримками виконувати свої зобов'язання перед діючими гравцями.



Фото: sportarena.com

Деякі клуби вже закінчили процес скорочення зарплат, інші, як, наприклад, «Ворскла», зараз цим займаються. Її верхня планка і раніше виглядає надмірно високою для сьогоднішніх реалій і на тлі інших, так як деяким футболістам зарплату поки зберегли, але, швидше за все, це питання часу, і планка буде опускатися ще нижче.

Не дивлячись на те, що «Ворскла» близько року не виплачувала своїм гравцям зарплат, команда змогла втримати у своїх рядах кістяк у вигляді Чеснакова, Шуста, Пердути, Ткачука та Ребенка. Капітан команди Володимир Чеснаков взагалі залишився єдиним гравцем у команді, який пам’ятає тріумф полтавців у Кубку України. «Біло-зелені» не лише зберегли частину минулого складу, а й знайшли фінанси для підписання контрактів з новими гравцями. Причому, далеко не останніми футболістами в українському чемпіонаті. Колектив команди Сачка поповнили такі гравці, як Шарпар, Мякушко, Сарнавський. Перший свого часу грав за «Металіст» та «Волинь», другий – вихованець «динамівської» школи. Голкіпер Сарнавський – випускник академії «Шахтаря». Його останнім клубом був «Уфа» з Росії.



Фото: Богдан Сарнавський



Фото: Вячеслав Шарпар

Не пасе задніх і власна школа «Ворскли». Серед вихованців, що вже почали вкорінюватися в основну команду є такі виконавці, як Одарюк, Кравченко. Взяв Сачко на другий збір у Туреччину і ряд інших гравців «молодіжки». Кого награватиме у стартовому складі – побачимо вже на матчах УПЛ.

Серед тих, хто не підійшов команді – колишній гравець «Ворскли» захисник Олександр Матвєєв, останнім клубом якого була «Олександрія».

Не слід забувати ситуацію з можливою судовою тяганиною, яку хотів почати екс-гравець полтавської команди Олег Голодюк. Півзахисник спочатку просто обурювався невиплатою коштів «Ворсклою», а потім взагалі вирішив подавати позов до Арбітражного суду. Щоправда, у клубі його заспокоїли, виплативши частину грошей та домовившись про реструктуризацію боргу. Не залишив поза увагою скрутне становище полтавців і Олексій Дитятьєв, який в одному з останніх своїх інтерв’ю заявляв, що ситуація залишається незмінною – грошей не платять.

Та як бачимо, ситуація почала змінюватися. Про це говорять гравці, тренери, журналісти. Нові футболісти приходять, будується оновлена команда.

У багатьох командах верхню планку утримують всього 2-3 гравця, які в великому відриві від своїх одноклубників. Найчастіше пару статусних гравців отримують, наприклад, 10-15 тисяч доларів, в той час як інша група 1-5 тисяч.

В сумах не враховані виплати при підписанні контрактів, преміальні за виконання завдань і штрафні санкції.

Цифри дають зрозуміти, що бути футболістом Прем'єр-ліги в нашій країні на тлі інших галузей досі дуже вигідно і привабливо, але тепер між зарплатами в українському футболі та іншими лігами навіть «середньої руки» утворилося провалля.

Віталій Кравченко