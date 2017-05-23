Слабший «Інгулець» переграв фаворита «Гірника-Спорт»

23.05.2017 Поділитися

«Інгулець» переміг «Гірник-Спорт» (2: 0) у заключному матчі 32-го туру Першої ліги 2016/17

«Інгулець» (Петрово) 2: 0 «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

Голи: Мішуренко, 10, Ткачов, 90

«Інгулець»: Ганєв, Вечтомов, Ткачов, Мучак, Коцюмака, Запорожець (Прошенко, 75), Клименко, Павелько, Світличний, Січінава (Немтінов, 64), Мішуренко (Шарко, 70).

Запасні: Попович, Елла, Боровський.

Головний тренер: Сергій Лавриненко.

«Гірник-Спорт»: Ситников, Сахневич, Кравчук, Носарєв (Курелєх, 46), Цапій, Разуваєв (Панасенко, 66), Корольков, Коваленко, Ченбай, Дячук (Фаюк, 58), Шевчук.

Запасні: Крюков, Голядинець, Яворський.

Головний тренер: Сергій Пучков.

У поєдинку представників нижньої частини турнірної таблиці більш мотивованим виявився «Інгулець», який робить все можливе щоб уникнути заворушень наприкінці сезону. Наставник «Інгульця» Сергій Лавриненко в порівнянні з попереднім матчем зі «Скалою» вніс певні корективи до складу. Зміни торкнулися практично кожної лінії. Попереду у господарів була надія на Ніку Січінаву, в півзахисті з'явився Олексій Павелько, а надійності в обороні чекали від Івана Мучака. На лавці запасних Сергій Лавриненко залишив Антона Шарка, Артема Прошенка і Богдана Боровського.

Сергій Пучков в цьому матчі не міг розраховувати на крайніх півзахисників Олексія Моїсеєнко (дискваліфікація) і Юрія Павлика (травма). Внаслідок цих кадрових проблем вперше у весняній частині чемпіонату в основному складі з'явився Сергій Ченбай, що зайняв звичне місце на лівому фланзі півзахисту. Як показала гра, повністю компенсувати відсутність Моїсеєнка і Павлика Пучкову не вдалося. Обидва гравці постійно додавали команді швидкості, якої в цьому матчі «гірникам» явно не вистачало.

«Інгулець» з перших хвилин опинився більш настирливим. Перший по-справжньому гольовий момент «Інгульця» виявився результативним. На 10 хвилині господарі знайшли пролом в центральній зоні гостей. Своєю передачею капітан «Інгульця» Євген Запорожець відправив у прорив Олександра Мішуренка, якому вдалося проштовхнути м'яч під голкіпером «Гірника-Спорт» Антоном Ситниковим – 1:0.

На 25 хвилині вже сам Євген Запорожець міг записати на свій рахунок забитий м'яч. Однак цьому завадив голкіпер «гірників», в красивому кидку відбивши м'яч після удару капітана господарів. Забігаючи наперед, відзначимо, що Ситников був найпомітнішою фігурою цього матчу, виручивши в декількох по-справжньому «мертвих» м'ячах, не дозволивши зробити рахунок більшим.

На 31 хвилині дубль міг оформити Мішуренко, але в цій дуелі знову переможцем вийшов Ситников. За весь перший тайм гостям не вдалося створити серйозних загроз воротам голкіпера Геннадія Ганєва. Під завісу тайму Сергій Ченбай небезпечно вривався в штрафну суперника, але його простріл виявився безадресним.

На початку другого тайму активний у «Гірника-Спорт» був Євген Коваленко, але підтримати зусилля півзахисника нікому з його партнерів не вдалося. По-справжньому потурбувати голкіпера «Інгульця» не вдалося і в другому таймі. А ось у господарів було кілька можливостей. Але якщо Ситников так і не дозволив Мішуренку оформити дубль, то перешкодити подвоїти рахунок господарям на останній хвилині основного часу вже не зміг і голкіпер «гірників». На 90 хвилині вийшов на заміну екс-гірник Артем Прошенко, виконав навіс, після якого Євген Нємтінов п'ятою переправляв м'яч у ворота. Але якщо на цей удар Ситников зреагував, то після добивання Євгена Ткачова воротар гостей був безсилий – 2:0.

Наостанок «Гірник-Спорт» створив загрозу зі штрафного, але сильний удар Юрія Кравчука припав в стінку з гравців «Інгульця». Таким чином, підопічні Сергія Лавриненка здобули важливу для себе перемогу, помітно полегшивши собі життя в останніх двох турах.

Віктор Карпенко