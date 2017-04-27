​Смартфони у батьків шкодять сім'ї

27.04.2017 Поділитися

Надмірне використання батьками мобільних телефонів підриває родинне життя, свідчить дослідження серед школярів

Понад третина з двох тисяч школярів віком від 11 до 18 років, які взяли участь в опитуванні, заявили, що просили батьків припинити переглядати свої пристрої.

Автори дослідження - британська організація цифрової обізнаності та конференція директорів шкіл світу.

Серед опитаних школярів:

·82% вважають, що спільні обіди мають бути без використання гаджетів

·22% заявили, що використання мобільників не дає насолоджуватися спільним проведення часу

·36% просили батьків відкласти свої телефони

Серед тих, хто попросив батьків відкласти телефон, 46% вказали, що батьки не звернули увагу на прохання, а 44% - засмутились і почувалися відчуженими.

·37% батьків вказали, що були в мережі від трьох до п'яти годин у вихідний день

·5% вказали, що могли перебувати у мережі до 15 годин у вихідні

Відповідно до нових опитувань, майже три чверті школярів (72%) були в мережі від трьох до десяти годин на день. До того ж, 11% могли користуватись Інтернетом 15 годин у вихідні, а 3% - до 20 годин.

Проте серед батьків тільки 10% переймалися за те, що користування інтернетом спричиняло у дітей проблеми зі сном.

Майк Баченен, директор школи у графстві Кент та керівник конференції директорів шкіл запропонував батькам, вчителям та учням переглянути правила використання мобільних пристроїв. Адже вони «стали невід'ємною частиною життя у школі, на роботі та під час ігор».

Він сподівається, що ці дослідження стануть останнім дзвіночком для родин та мотивуватимебатьків провести серйозні розмови про безпеку та розумне й здорове використання технологій.

За матеріалами Інтернет-видань