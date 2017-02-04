Сьогодні «Гірник-Спорт» проведе спаринг із «Динамо»

04.02.2017 Поділитися

Команда Сергія Пучкова зіграє черговий товариський матч. Сьогоднішнім суперником «гірників» стане решетилівське «Динамо».

Тільки вчора горішньоплавнівський клуб грав проти колись грізного «Металургу» із Запоріжжя, а вже сьогодні на «червоно-чорних» очікує зустріч з одним із найсильніших аматорських колективів області.

«Динамо» посіло 5 сходинку у чемпіонаті Полтавщини, регулярно бере участь у Кубку Полтавщини, чемпіонаті ПЗМС. За цей колектив грали імениті українські футболісти – Олександр Мелащенко, який свого часу грав за «Динамо», «Дніпро», «Ворсклу», «Кривбас» та збірну України, і його тезка Дяченко, котрий майже всю свою кар’єру присвятив «біло-зеленим». Зараз працює у структурі клубу тренером молодіжної школи.

«Гірники» мають амбіції закріпитися у Першій лізі та якомога швидше віддалитися від зони вильоту. На другий збір команди Пучкова прибула ще одна «пачка» потенційних новачків. Певне, на них і робитиметься ставка сьогодні.

Поєдинок нудним точно не буде. А відбудеться він о 14:30 у Кременчуці, на стадіоні «Кремінь-Арена».

Віталій Кравченко