Сьогодні «Гірник-Спорт» зіграє з учасником Ліги Європи

07.03.2017 Поділитися

Команда Сергія Пучкова проведе матч із представником Прем’єр-Ліги «Олександрією».

У той час, як «гірники» продовжують готуватися до весінньої частини чемпіонату, «Олександрія» вже повним ходом грає в офіційних матчах. Цими вихідними команда Шарана програла на виїзді львівським «Карпатам».

«Гірник-Спорт» же хоче помірятися силами з командою із «вишки». Більше 10 матчів команда з Горішніх Плавнів провела в рамках навчально-тренувальних зборів, але гра з командою такого рівня пройде вперше.

Горішньоплавівці мають «обкатати» свій склад, у якому зібралося 12 новачків та 9 старожилів, тому для них це прекрасна можливість перевірити сили. Наступну гру «Гірник-Спорт» зіграє на вихідних проти друголігового «Інгульця-2».

Олександрівці готові продовжити боротьбу за першу шістку аби вдруге поспіль завоювати путівку до Ліги Європи, для цього їм потрібно постійно перебувати в тонусі. Гра з оновленою командою, яку очолює тренер, який свого часу завойовував Кубок України більше всього підходить хлопцям Шарана.

Хоча, ймовірно, сьогодні «Олександрія» випустить не основний склад, аби випробувати можливості дублерів, які скоро зможуть підсилити основну команду. Зумовлено це те, що через 4 дні їм грати проти «Дніпра», який у попередньому турі відібрав очки у потужного «Чорноморця». У будь-якому випадку гра сьогодні буде цікавою.

Початок матчу на стадіоні «Ніка» о 15:00.

Віталій Кравченко