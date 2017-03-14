Сьогодні молодіжка «Ворскли» зіграє з краматорським «Авангардом»

14.03.2017 Поділитися

Полтавці проведуть спаринг із першоліговою командою, котра вже цими вихідними продовжить участь у чемпіонаті Першої ліги.

Краматорська команда 3 дні назад зіграла внічию проти «Сум» на навчально-тренувальній базі ФК «Полтава» у Копилах. Дублери «Ворскли» проводять свій сезон не набагато краще за основну команду – 8 сходинка, 6 перемог, 6 нічиїх та 9 поразок. Тоді як «Авангард» - 9-й у своєму чемпіонаті.

«Авангардівці» перед грою з «Ворсклою» також упевнено обіграли ФК «Полтава» 3:1. Перед цим команда з Краматорська зіграла внічию із кременчуцьким «Кремінем».

Сьогоднішня гра стане останньою для представників Донецької області в рамках навчально-тренувальних зборів. А вже цими вихідними їм доведеться зіграти на виїзді проти чернівецької «Буковини».

Між собою «Ворскла» та «Авангард» грали двічі ще у далекому 1998 році в Другій лізі, Група В. Тоді команди спочатку зіграли внічию 1:1, а потім у Полтаві «біло-зелені» обіграли краматорців 2:0.

Гра розпочнеться о 13:00 на стадіоні «Лтава» у с. Крутий берег. Вхід вільний.

Віктор Карпенко