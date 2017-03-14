Сьогодні на Полтавщині поховають загиблого на Донбасі військового

14.03.2017 Поділитися

У Кобеляцькому районі відбудеться прощання з полеглим на Сході України солдатом Антоном Дзериним, про це у своєму «Facebook» повідомила волонтерка Тетяна Барвінська.

Антон (позивний Пікассо) загинув 11 березня 2017 року в бою з ворожою ДРГ поблизу с. Березове (Мар'їнський район) Донецької області.

Народився 26 листопада 1996 року в с. Дрижіна Гребля Кобеляцького району Полтавської області. Навчався в Бутенківської ЗОШ, а потім вступив до професійний аграрний ліцей в Кобеляках, де здобув фах автомеханіка і водія. На війні Антон з 2015 року. Спочатку воював в якості добровольця в складі батальйону «Айдар», згодом підписав контракт. Старший солдат ВСУ. Служив навідником-оператором БМП 1 штурмової роти 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» 53 ОМБр.

Поховання заплановане на 14 березня 2017 року о 12:00 год у с. Свічкареве Кобеляцького району.

Віктор Карпенко