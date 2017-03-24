«Полтава» спробує потягатися з лідером Першої ліги «Іллічівцем»

24.03.2017 Поділитися

Матчем проти маріупольської команди полтавці відкривають черговий тур Першої ліги.

Обидва колективи проводять хороший сезон. «Іллічівець» пройшов до ¼ фіналу Кубку України, проте там у серії пенальті програв «Миколаєву» 4:2. «Містянам» же тільки доведеться грати з донецьким «Шахтарем». Зазначимо, що поєдинок у Полтаві так і не відбувся через неналежний стан газону – покриття стадіону «Локомотив» заледеніло. У ФФУ хотіли зарахувати команді Юрія Ярошенка технічну поразку, але вирішили все ж перенести матч.

У першому ж матчі весняної частини Першої ліги маріупольці втратили очки в грі проти «Арсенал-Київ» (0:0). «Полтава» ж у гостях в іншої київської команди «Оболонь-Бровар» вирвали перемогу. На 75 хвилині єдиним голом у зустрічі відзначився Нехтій. До речі саме цей нападник ще восени грав за «Іллічівець», тому сьогоднішній матч для нього має бути особливим. Більше того, Нехтій потрапив до збірної туру Першої ліги за версією інтернет-порталу «SportArena».

Дискваліфікованих в обох командах немає, травмованих також, тому до очної зустрічі колективи підходять у всеозброєнні.

Минулого матчу «Іллічівець» на своєму стадіоні переграв «Полтаву» 3:1. Тоді відкрив рахунок екс-ворсклянин Олег Міщенко, який взимку повернувся до російського «Амкару», подвоїв перевагу Шаврін. Третій гол маріупольців забив Кисіль, а гол престижу на 90 хвилині забив полтавець Мішньов.

Нападника Кисіля «чорно-зеленим» слід щільніше опікати через те, що цього сезону він уже «вколотив» 12 м’ячів у ворота суперників. Треба остерігатися міцного Тищенка, який не перший рік грає у команді Севидова. Змусять понервувати голкіпера Кринського та його оборонців і Кожанов із Фоміним. Більша частина команди «Іллічівця» – це гравці, мають досвід виступів не лише в УПЛ, а й в єврокубках та закордоном.

У Полтавців серед гравців, які можуть «полоскотати» нерви Худжамова – Насібулін, Дегтярьов та Нехтій. Перші двоє, нагадаємо, взимку не підійшли тренерському штабові «Ворскли», хоча й провели з «біло-зеленими» перші збори в Туреччині.

Команди сьогодні зіграють між собою четвертий матч. Ще жодного разу «Полтаві» не вдавалося зачепитися бодай за одне очко. В усіх трьох попередніх зустрічах «чорно-зелені» програвали маріупольцям.

В цілому, нас очікує цікава гра між амбіційним середняком першості та лідером чемпіонату, який перший серед претендентів на підвищення в класі. До того ж, насиченим класними виконавцями. «Іллічівцю» обов’язково треба вигравати. Команді Севидова «дихає у спину» рівненський «Верес», який вже завтра зіграє проти краматорського «Авангарду». Фаворитом цього протистоянно є саме рівняни. Полтавці мають викладатися на повну через явні амбіції потрапити до першої десятки турнірної таблиці. Завада цьому – «Оболонь-Бровар», яка випереджає команду Ярошенка лише завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів.

Гра розпочнеться о 14:00 на стадіоні «Локомотив» у Полтаві. Пряма трансляція на телеканалі «XSport».

Віталій Карпенко