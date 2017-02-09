Сьогодні «Полтава» спробує стерти міцний «Кремінь»

09.02.2017 Поділитися

Вже третій день на заміській базі ФК «Полтава» у с. Копилах проходить кубок імені заслуженого тренера України Віктора Пожечевського. Сьогодні першолігова «Полтава» проведе принциповий матч з лідером Другої ліги – кременчуцьким «Кремінем».

Команди регулярно зустрічаються між собою у товариських матчах, а ще якихось 4-5 років тому грали у Другій лізі. Перша зустріч між цими колективами відбулася у 2007 році, тоді матч завершився з рахунком 0:0. В офіційних зустрічах востаннє клуби між собою грали у 2012 році, тоді у Полтаві на стадіоні «Локомотив» «містяни» переграли кременчуківців – 2:0.

Загалом, між клубами пройшло 10 матчів. 4 рази перемогу одержували саме «чорно-зелені», тричі вигравали хлопці з Кременчука, 3 рази команди грали внічию.

До сьогоднішнього поєдинку команди підходять у різних станах. У першому турі Кубку Пожечевського ФК «Полтава» обіграла решетилівське «Динамо» з рахунком 4:0. А «Кремінь» у бойовому поєдинку поступився «Олімпії» із Савинців (1:2). Ця гра може стати вирішальною, тому кременчуківцям слід грати зібрано, адже на кону – вихід з групового етапу. «Полтава» відчуває себе дуже впевнено: її ряди поповнив колишній гравець збірної України Адріан Пуканич, повернувся з перегляду у «Ворсклі» нападник Демьянов. Тож не дивлячись на те, що «Полтава» є фаворитом у цьому двобої, «Кремінь» також має доводити свою профпридатність і підтверджувати амбіції лідера Другої ліги з шансом підвищитися у класі.

Гра почнеться о 14:30 на стадіоні навчально-тренувальної бази полтавців у с. Копили.

Віталій Кравченко