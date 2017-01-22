Сьогодні «Ворскла» зіграє проти болгарського «Дунав»

22.01.2017 Поділитися

Полтавська команда проведе перший матч у рамках турецьких зборів, у якому зійдеться у двобої з шостою командою болгарського чемпіонату.

Давно відомо, що у «Ворскли» зараз неабиякі проблеми з фінансуванням: гравці скаржаться, що у клубі затримують зарплату вже на 10 місяців, а про вирішення цього питання з керівництвом клубу жодних розмов не було, окрім обіцянок. Тому багато гравців основного складу покинуло розташування команди. Серед них: Турсунов, Кобахідзе, Бартуловіч, Сімінін, Дитятьєв, Непогодов, Коломоєць, Буднік, Голодюк, Ткаченко. Та якщо останні троє гравців так і не змогли про себе заявити, то відхід інших став серйозним ударом для команди. Але при нинішній ситуації той же Буднік, Голодюк та Ткаченко не завадили б. Принаймні, для того, аби створити конкуренцію за місце в основному складі.



Фото: Олег Голодюк



Фото: Олексій Дитятьєв

Натомість, на перегляді у команді Сачка перебуває півзахисник Насібулін - один з лідерів першолігової ФК «Полтава». Загалом, трансферна кампанія полтавців дає шанси на те, що «Ворскла» ще може показати достойний футбол. Серед новачків: голкіпер Сарнавський, вихованець «Шахтаря». Перейшов до «Ворскли» з російської «Уфи». Також «біло-зелені» пролонгували угоди із захисником Пердутою, нападником Загорулько та Хльобасом. Звичайно, цього замало. Але з огляду на ситуацію, яка склалася всередині клубу, збереження хоча б частини старого складу можна вважати за досягнення.



Фото: Богдан Сарнавський



Фото: Дмитро Хльобас

Тим більше, залишилися у команді Чеснаков, Ребенок, Скляр - це гравці, які далеко не перший рік цементують центральну частину поля. Наприкінці осінньої частини заявили про себе місцеві вихованці Кравченко та Одарюк, з якими у клубі також продовжили угоди.

Словом, ситуація не така вже і погана, як могло би здатися. Сумніваюсь, що за таких умов «Ворскла» нав'яже боротьбу «Чорноморцю», «Сталі», «Олександрії» та «Олімпіку» за місце у першій шістці, але списувати з рахунків хлопців Сачка не варто. Звичайно, проблеми залишаються такими ж, адже заборгованість по зарплатах так і не виплачується. Про це заявив вже колишній захисник полтавської команди Олексій Дитятьєв, коли вирішив остаточно покинути розташування клубу.

«Ворсклі» варто перестати думати про єврокубки, а пробувати награти склад та вже з наступного сезону знову заявити про себе, як про бойовий колектив. Тим паче, до кам'янської «Сталі» прийшов класний спеціаліст Леонід Кучук. В Україні він відомий тим, що тренував вже неіснуючий київський «Арсенал», з яким досяг непоганих результатів. Після того працював у російському «Краснодарі», де вивів команду до 1/8 Ліги Європи та регулярно займав передові позиції у внутрішньому чемпіонаті.

Щодо інших команд, то міцним горішком можна назвати «Чорноморець», «Олімпік». Команди не мають належного фінансування, проте вони показують результат. Варто тільки зазирнути до «турнірки» Ліги Парі-Матч. «Олександрія» другий сезон поспіль демонструє симпатичну гру. Схоже на те, що хлопці Шарана знову вийдуть до єврокубків і там доводитимуть свої амбіції.



Турнірна таблиця чемпіонату України після завершення осінньої частини

То ж, «Ворсклі» буде дуже нелегко. Фінансова складова, відсутність колишніх лідерів, зменшення відвідуваності домашніх матчів - все дається взнаки. І сьогодні «біло-зелені» розпочинають шлях становлення оновленої команди. Розпочинають його грою з болгарським «Дунавом».

Так, цього року полтавці вже провели перший матч. Пройшов він на заміському стадіоні у Копилах проти харківського «Геліосу». Тоді харків'яни поїхали додому, пропустивши три голи, але нічим не відповівши. Та цю зустріч можна назвати. скоріше, розминкою. Адже склад команди постійно оновлюється і з сьогоднішнього дня Сачко вимальовуватиме ту схему, яку побачать уболівальники вже весною у рамках матчів чемпіонату.

Якщо говорити про «Дунав», то ця команда заснована 1949 року. Після першої половини чемпіонату Болгарії посідає 6 сходинку. У минулому сезоні команда посіла 1 місце у групі «Б» і кваліфікувалася до Першої ліги (аналог української Прем'єр-Ліги - прим. ред.). Колектив дійсно можна назвати бойовим, оскільки «Дунав» випереджають тільки такі клуби, як «Лудогорец», «ЦСКА» (Софія), «Локомотив» (Пловдів) та «Левскі» (Софія).

У єврокубках «Дунав» виступав лише одного разу. Сезон 1975/76 запам'ятався болгарам грою проти італійської «Роми» у рамках Кубка володарів Кубків. Тоді «Дунав» у першому матчі переграв «джалороссі" 1:0, проте у Римі італійці обіграли «Дунав» з рахунком 2:0 і пройшли до наступного раунду кваліфікації.

Востаннє українські команди зустрічалися з болгарськими у Лізі Європи, коли «Чорноморець» у груповому етапі протистояв «Лудогорцю», «ПСВ» та «Динамо Загреб». Але тоді одесити так і не змогли переграти болгарський колектив. Натомість, підопічні Григорчука посіли другу сходинку у такій надскладній групі і дісталися до 1/16 ЛЄ.

Халатно до таких команд не можна ставитися у жодному випадку, оскільки, подібні клуби є маловідомими, але саме це може зіграти злий жарт з «Ворсклою». Команді Сачка слід продемонструвати концентрацію з перших хвилин. Скоріше за все, «Дунав» гратиме «другим» номером. То ж полтавцям доведеться «розкачувати» суперників. Та як відомо, «ворскляни» далеко не завжди виграють у таких ситуаціях. Та навіть попри поразку не треба робити поспішних висновків, оскільки, це лише перший матч перших турецьких зборів.

Розпочнеться гра сьогодні о 14:30. Туреччина, Чолакли. Поле готелю «Selin».

Віталій Кравченко