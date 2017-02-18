Сьогодні «Ворскла» зіграє проти чемпіона Словенії

18.02.2017 Поділитися

У заключному спарингу других турецьких зборів проти люблянської «Олімпії».

3 гри, з яких 1 перемога та дві нічиї. Таких результатів досягла «Ворскла» на цих зборах. Команда Сачка грала проти угорської «Будучності», білоруського «Шахтаря» та узбецького «Алмалика». Сьогодні ж «біло-зелені» намагатимуться вдало завершити цю передсезонну підготовку, аби почати готуватися до матчу з донецьким «Шахтарем» у рамках чемпіонату України.

За словами наставника полтавців Василя Сачка, трансферна кампанія «Ворскли» ще не завершена, тому наступних новачків побачимо, скоріше за все, уже 26 лютого у Харкові. Можна вже говорити про те, що орієнтовний стартовий склад «ворсклян» вже сформувався. На допомогу прийшли як стара гвардія, так і нові гравці та місцеві вихованці. Тому сьогодні тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека вже може спостерігати за грою свого майбутнього суперника. Так, до гри з донеччанами залишилося трохи більше тижня, але вже зараз чимало розмов у «Ворсклі» ведуться про чемпіонат України.

Підтвердження серйозності підготови – суперник полтавців – «Олімпія», яка минулого року виграла чемпіонат Словенії. Цього сезону люблянці вперше грали у Лізі Чемпіонів, де поступилися словацькому «Тренчину». Хоча за загальним рахунком була зафіксована нічия 6:6, але за правилом голу забитого на чужому полі, далі пройшло саме словаки. Цього сезону «Олімпія» жадає підтвердити невипадковість звання чемпіона, і зараз команда Франці Заврла друга після «Марібора». Але останніх виводить на першу сходинку лише різниця забитих та пропущених.

Загалом, історія «Олімпії» багата на трофеї. Люблянці 18 разів ставала чемпіоном Словенії, 4 рази перемагала у Кубку Словенії, одного разу ставала володарем Суперкубку Словенії. А ще у чемпіонаті Югославії «олімпійці» у 1970 році вийшли до фіналу Кубку. У далекому 1936 році стали бронзовими призерами чемпіонату Югославії.

Тому сьогодні гра обіцяє бути дуже цікавою. Почнеться поєдинок о 14:30, за прямою трансляцією можна слідкувати на офіційному сайті «Ворскли».

Віталій Кравченко