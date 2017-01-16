Солодке шахрайство від полтавського «ТанінТорт»

16.01.2017 Поділитися

У кондитерському ательє «ТанінТорт» (м. Полтава, вул. Соборності, 46) придумали нову рецептуру торту. Із 2,1 кг ваги – 1,8 – звичайна жирна маса. Ми не змогли не висвітлити факту виготовлення та реалізації товару неналежної якості. До того ж, за завищеною ціною. Вартість кондитерського «шедевру» – 660 грн.

Родина, що надала фото виробу, замовляла його на 70-річчя рідній матусі. Торт мав стати центральною стравою святкового солодкого столу. Замість смачного десерту з коржами, виготовленими з горіхового борошна, люди отримали суцільну жирову масу. У коментарі виданню в кондитерській повідомили, що власне жир – це ніщо інше як масляно-цукрова суміш. Мабуть, вона настільки важкодоступна й дорога, що її 1,8 кг ваги затягує в понад півтисячі гривень.

А можливо «Останній Бастіон» й обурені замовники торту нічого не розуміють у випічці, а «ТанінТорт» дійсно виготовляє смачні торти, які до смаку більшості полтавців. Імовірно, ательє виявило наркотичну залежність містян від «сахарку» й підлатувало виробництво під потреби виборців Олександра Мамая. Нагадаємо, нинішній міський голова підсадив на солодку залежність левову частину містян, роздававши їм по 8 кг цукру напередодні виборів. Схоже, виборці Сашка Солодкого тепер не уявляють життя без цукру та його похідних, що готові жерти навіть солодкий жир.

Цим і вирішили скористатись «спритні» кондитери.