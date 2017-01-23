Сьомий науковий форум про Івана Павловського пройшов у Полтаві

23.01.2017 Поділитися

Науковці, краєзнавці та історики провели науковий форум на честь відомого краєзнавця та громадського діяча Івана Павловського.

Програма нинішнього круглого столу, тематика й проблематика заявлених виступів свідчать про інтерес до наукової спадщини Павловського сучасних істориків, краєзнавців, шанувальників історії Полтавщини. У виступах науковці висвітлили сторінки історії Полтави кінця ХІХ – початку ХХ ст., проаналізували долю музейної колекції Івана Павловського.

Окремим питання було – акцентуація уваги на проблемах меморіалізації поля Полтавської битви та подій полтавської історії. На думку науковців, потенціал такої пам’ятки висвітлений не повністю. Так, виділяючи більше коштів на утримання Поля Полтавської битви та на рекламу цього меморіального комплексу, можна домогтися більшої кількості туристів, які відвідуватимуть наше місто, та місце Полтавської битви зокрема. Саме це дасть поштовх до популяризації та збільшення прибутків до бюджетів комплексу та міста.

Форум був започаткований ще у 2011 році співробітниками ДІКЗ «Поле Полтавської битви» і традиційно збирає провідних краєзнавців області.

Віктор Карпенко