Спецслужби США проводять розслідування зв'язку оточення Трампа з Кремлем

20.01.2017 Поділитися

Газета «New York Times» дізналася, що американські спецслужби проводять аналіз переговорів і фінансових операцій в рамках розслідування зв'язків соратників Трампа з Росією. Зокрема, розслідування ведеться відносно колишнього глави передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.

Як зазначає видання, розслідування сфокусовано на бізнес стосунках з Росією, що зв'язують колишніх і діючих радників обраного президента. За словами одного з джерел, Манафорт працював з Україною і Росією. Деякі з його контактів були під наглядом Агентства національної безпеки через підозри у зв'язках з ФСБ.

Розслідування також ведеться щодо двох інших соратників Трампа - Картера Пейджа, бізнесмена і колишнього радника обраного президента з питань зовнішньої політики під час кампанії, і Роджера Стоуна, співробітника апарату Республіканської партії.

Як відзначає NYT, залишається невідомим, хто з російських чиновників фігурує в розслідуванні і які саме переговори привернули увагу спецслужб.

«Нам абсолютно невідомо про подібні розслідування і навіть про підстави для його проведення», - заявили представник перехідного штабу Трампа Хоуп Хікс. Манафорт назвав припущення про свій зв'язок з російською владою «брудними трюками Демократичної партії і повною фальшивкою».

Пол Манафорт покинув пост глави виборчого штабу Трампа в серпні 2016 року. Тоді його звинувачували у зв'язках з українським керівництвом за часів правління президента Віктора Януковича. ЗМІ писали, що він отримав від політичної партії Януковича $ 12,7 млн.

Розвідка США 7 січня опублікувала незасекречену версію доповіді «Про втручання Росії» у вибори президента США. Було встановлено, що кібератака на США проводилася за наказом Путіна з метою «підірвати віру народу в американську демократію, очорнити Хіларі Клінтон, а також перешкодити її потенційної перемоги на виборах».

Відділ моніторингу