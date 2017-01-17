Спортивне товариство «Колос» можуть закрити на Полтавщині

17.01.2017 Поділитися

Представництво СТ «Колос» можуть закрити у зіньківському районі Полтавської області – про це стало відомо під час засідання постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму.

Як розповіли учасники комісії, на фінансування цього товариства із Зіньківського бюджету на 2017 рік коштів не було виділено. Причиною цього стало реорганізація сектору молоді та спорту у відповідний відділ. Лише у лютому райрада зможе розглянути питання змін до бюджету, що стосується програми розвитку спорту у регіоні.

У минулому ж році райрада витратила на «Колос» 200,9 тис. грн. З них 123 тис. пішло на утримання товариства (зарплати працівникам, підтримка спорткомплексів у належному стані), а 77,9 тис. – на організацію змагань за участі «Колосу».

Довідково: СТ «Колос» - організація, що діє по усій території України і має свої представництва по багатьом областях та районах. Вона об’єднує у собі юних спортсменів, яких виховують у місцевих спортивних школах, захисників України, котрі за підтримки товариства беруть участь у різних спортивних змаганнях.

Віктор Карпенко