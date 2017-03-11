США відмовили Росії у союзницьких відносинах у Сирії

11.03.2017 Поділитися

Росію не запросять на організовану під егідою США зустріч т. зв. коаліції, яка збирається під формальним прапором боротьби з так званою Ісламською Державою (далі – ІД – авт.). Офіційний представник Держдепу США Марк Тонер уточнив інформацію про майбутні міністерські зустрічі 68 країн коаліції.

– Росія не братиме участь у зустрічі, вона не частина коаліції, – відказав він на відповідне запитання.

Раніше агентство The Associated Press з посиланням на джерела повідомило, що глава Білого дому Дональд Трамп має намір відкласти укладення угоди з Росією по боротьбі проти ІД у Сирії.

Новий господар Білого дому прийняв таке рішення на тлі скандалів про зв'язки членів його команди з російськими спецслужбами. До цього Трамп підписав указ, який зобов'язує Об'єднаний комітет начальників штабів збройних сил США розробити план війни з ІД.

Згідно з текстом указу, в проекті повинні бути перераховані «нові партнери по коаліції. Також повинні бути зазначені пропозиції щодо вдосконалення механізмів «заходу фінансування терористів».

Держдепартамент США вже повідомив про бажання Вашингтона співпрацювати з Туреччиною і партнерами по коаліції під час планування операції по сирійськії Рацці.

У зв'язку з цим, декларована США та їх союзниками боротьба з ІД маскує глобальніші плани міжнародного альянсу Куффаро – тотальної війни проти моджахедів по всьому світу, і не тільки проти аль-Кайди та її філій. Найгарячішими фронтами цієї світової війни є сьогодні Сирія, Ірак, Афганістан, Ємен і Лівія.

Віктор Карпенко