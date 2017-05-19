Став відомий переможець Кубку пам’яті імені Олега Бабаєва

19.05.2017 Поділитися

У Кременчуці відбувся фінальний поєдинок кубку пам’яті президента ФК «Ворскли» та ФК «Креміня» Олега Бабаєва. У фіналі зустрілися «Геологія» та «Кремінь-2000».

Стадіон «Кремінь-Арена» імені Олега Бабаєва. Фінал Кубка пам’яті Олега Бабаєва.

«Геологія» 4:1 «Кремінь-2000»

Голи: Кувшинов-2, Смирнов, Лапа – Куць.

Першими рахунок у зустрічі відкрили юні гравці «Кременя» автором голу став Іван Куць. Але втримати перевагу молодь «Креміня» не змогла.

Надалі «Геологія» повністю заволоділа ігровою ініціативою й ще до перерви В’ячеслав Кувшинов зробив рахунок нічийним.

Він же на початку другого тайму вивів «Геологію» вперед, а ще через 5 хвилин Кирило Смирнов встановив рахунок на табло 3:1 на користь своєї команди.

Під завісу матчу «геологи» забили вчетверте, остаточну крапку у поєдинку поставив Сергій Лапа.

Отже, новим володарем трофею став дебютант змагань ФК «Геологія», який виграв трофей із першої спроби.

Віктор Карпенко