Сучасне спорядження виділили вогнеборцям в Оржицю

17.03.2017 Поділитися

Оржицьким пожежникам надали нове обладнання та технічне спорядження. Рятувальники отримали апарати на стиснутому повітрі «AirXpress Fire», панорамні маски, мотопомпу «Forte», пожежні чоботи, карабіни, пожежні рукава тощо, повідомили 16 березня в прес-службі ДСНС у Полтавській області.

Керівник ГУ ДСНС області Володимир Сологуб під час вручення зазначив, що все отримане обладнання відучора вже надано в користування пожежників і при необхідності буде використовуватися рятувальниками для ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій, наданню допомоги постраждалим.

Також Сологуб розповів, що в ДСНС приділяють особливу увагустворенню в районах області підрозділів газодимозахисної служби.