Сучасне спорядження виділили вогнеборцям в Оржицю
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Оржицьким пожежникам надали нове обладнання та технічне спорядження. Рятувальники отримали апарати на стиснутому повітрі «AirXpress Fire», панорамні маски, мотопомпу «Forte», пожежні чоботи, карабіни, пожежні рукава тощо, повідомили 16 березня в прес-службі ДСНС у Полтавській області.
Керівник ГУ ДСНС області Володимир Сологуб під час вручення зазначив, що все отримане обладнання відучора вже надано в користування пожежників і при необхідності буде використовуватися рятувальниками для ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій, наданню допомоги постраждалим.
Також Сологуб розповів, що в ДСНС приділяють особливу увагустворенню в районах області підрозділів газодимозахисної служби.