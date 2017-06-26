Суд поновив проти журналістів справу про «витік інформації щодо суддів-курортників»

26.06.2017 Поділитися

Печерський районний суд Києва на вимогу адвокатів суддів Окружного адміністративного суду Києва поновив закрите військовою прокуратурою наприкінці минулого року кримінальне провадження, в якому фігурує журналіст «Громадського телебачення» Дмитро Гнап.

Про це йдеться у сюжеті програми «Схеми»(спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Справа стосується фактів нібито незаконного поширення співробітниками СБУ інформації з обмеженим доступом – виїздів суддів за кордон.

Досудове розслідування кримінального провадження розпочали у 2015 році за заявою голови Окружного адміністративного суду Києва, на підставі доповідної записки одного з суддів цього суду – Руслана Арсірія. У ній зазначено, що під час спілкування з працівниками ГО «Громадське телебачення» «останніми були пред'явленні ксерокопії аркушів журналу обліку виїздів за кордон працівників суду, яким надано допуск до державної таємниці».

Йдеться про розслідування журналіста Дмитра Гнапа, у якому він, на підставі зіставлення документів щодо численних закордонних подорожей суддів Окружного адмінсуду Києва (отриманих від джерел серед правоохоронців) та дат ухвалення ними судових рішень, дійшов висновку: деякі з суддів могли вершити правосуддя заочно, перебуваючи за межами України. Йшлося, зокрема, про нинішнього очільника цього суду Павла Вовка та судді Руслана Арсірія.

Після виходу цього сюжету журналіста почали викликати на допит як свідка, запитуючи, де та від кого він отримав документи, з якою метою використовував їх та «чи розумів, що ця інформація з обмеженим доступом».

Я прокурорам у відповідь, слідчим цим заявив: свої джерела (посилаючись на Конституцію) я не здаватиму, оскільки як журналіст маю таке право охороняти їх. По-друге, ця інформація стосується не особистого життя суддів, а може мати значний суспільний інтерес,

– розповів Дмитро Гнап.

За словами заступника військового прокурора Київського гарнізону Олександра Андрущенка, наразі провадження вважається закритим, але після надходження з суду завіреної ухвали буде розпочато заново.

«Далі факти будуть знову досліджені», – зазначив військовий прокурор.

Також «Схемам» стало відомо, що після гучних обшуків у 2015 році прокуратурою Києва в Окружному адміністративному суді, кримінальне провадження щодо можливого ухвалення рішень суддями, коли вони могли перебувати за кордоном (йшлося про 10 суддів та їхні рішення у майже 50 справах),закрите. Під час судового допиту судді та їхні помічники зазначили, що дати ухвалення рішень були зазначені помилково, а згодом прес-служба прокуратури Києва повідомила: суддями за власною ініціативою були ухвалені рішення про виправлення описок.