Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.Таке рішення уночі 7 березня ухвалив суддя Олександр Бобровник, повідомляє «Українська Правда».

Слідчий суддя ухвалив: клопотання НАБУ, погоджене прокурором САП, задовольнити частково. Застосувати до Романа Насірова тримання під вартою, строком на 60 діб. Дата закінчення - 23.50 30 квітня. Застава 100 млн гривень.

Суд обрав Насірову 60 діб

ФОТО РОМАНА КРАВЦЯ, УП

Крім того суд поклав на Насірова ряд зобов'язань, зокрема не відлучатися з-за меж Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, утримуватися від спілкування з підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дозволяють покинути межі країни. Крім того Насіров зобов'язаний носити електронний браслет.

Активісти, які раніше зібралися біля залу суду, радіють вироку і запалюють фаєри. Виїзди з суду розблокують.