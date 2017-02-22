Суд заарештував 300 млн з банку Януковича-молодшого в банку Порошенка

22.02.2017 Поділитися

Суд арештував 312,5 млн грн на рахунках «Міжнародного Інвестиційного Банку» Петра Порошенка, які надійшли туди з «Всеукраїнського банку розвитку» Олександра Януковича. Про це свідчить ухвала Печерського суду від 25 січня, опублікована 21 лютого, пише «Українська Правда».

Рішення прийнято за клопотанням Генпрокуратури. В ухвалі зазначається, що за даними Держфінмоніторингу, 10 січня службові особи «Всеукраїнського банку розвитку», власником якого до ліквідації був Олександр Янукович, перерахували 312,5 млн грн у «Міжнародний Інвестиційний Банк», основним власником якого є президент Петро Порошенко.

Фото: Олександр Янукович із батьком

Кошти розміщено у МІБ на рахунках Топалова А.Ю., Костілова О.В., Ротань А.Б., які працювали у ВБР.

Аналогічно 8 лютого було заарештовано рахунок в «Альфа Банку», відкритий на ім'я Яшара Ходжаєва. За даними Держфінмоніторингу, на рахунки Ходжаєва надходили гроші з «Всеукраїнського банку розвитку», але суми не уточнюються.

ГПУ вважає фактичним власником коштів сина екс-президента Олександра Януковича.

Раніше ГПУ повідомлялося про аналогічний арешт 100,64 млн грн у банку «Глобус». Була інформація, що ці гроші намагалися зняти з рахунків. Пізніше банк заявив, що не отримував гроші з ВБР і інформація про арешт є недостовірною.

Як відомо, у 2015 році суд арештував 2,75 млрд грн на рахунках ВБР у справі про незаконне кредитування залізниці. Але у грудні 2016-го деяким вкладникам ВБР вдалося зняти арешт з рахунків. Серед цих вкладників є Костілов О.В, який також має рахунок у МІБ.

За версією прокуратури, у банку Януковича з 2011 року «з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку». Для маскування походження грошей співробітники банку розмістили їх на своїх депозитних рахунках, уклавши також договори позики цих коштів із громадянином Яшаром Ходжаєвим.

Маловідомий житель Єнакієве Яшар Ходжаєв у 2015 році викупив офісне приміщення, де базувалася фірма «Танталіт», що володіла резиденцією «Межигір'я» Віктора Януковича.