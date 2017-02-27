Суддю Галагана виправдали за п’яне водіння, а поліцейських, які його затримали — у в’язницю

27.02.2017 Поділитися

Апеляційний суд Кіровоградської області з формальних причин скасував вирок судді Олексію Галагану, котрий керував машиною у нетверезому стані, а при затриманні чинив спротив працівникам поліції. До уваги не взяли ні показів свідків, ані актів огляду, а сам суддя на засідання навіть не прийшов, повідомляє юридичний інтернет-ресурс «Протокол».

Суддя Галаган

Суд першої інстанції визнав працівника Феміди винним, але Галаган оскаржив це рішення.

—Я прошу скасувати, адміністративні провадження закрити з підстав відсутності події та складу адміністративного правопорушення, — озвучив позицію захисту адвокат Володимир Буряк.

Наприкінці липня пізно ввечері суддю зупинили поліцейські. Вони одразу зауважили, що від чоловіка тхне алкоголем. Водій довго не міг визначитись, чи проходитиме алкотест, а потім сів у свій позашляховик і поїхав, потягнувши із собою патрульного. Це було зафільмовано на відео. Наздогнали суддю вже біля його будинку. Поліцейські скрутили втікача, надягнули кайданки і відвезли в наркодиспансер. Тест показав перевищення вмісту алкоголю у 7 разів. За це суддя отримав 3400 гривень штрафу.

Однак Апеляційний суд вирішив колегу виправдати, виходячи з відсутності ініціалів лікаря на акті огляду.

—Постанова районного суду від 2 вересня 2016 року підлягає безумовному скасуванню. За відсутністю в діях Галагану складу, — зачитала рішення суддя Людмила Ткаченко.

Її промову обірвали вигуки: «Ганьба! Це рішення – це просто абсурд! Якщо ми бажаємо змінити країну… Судді роз‘їжджаються п‘яними за кермом. Що це за правосуддя? Ганьба такому суду!», — обурений представник патрульної поліції Олег Шлянін.

Для поліцейських ця справа не вичерпується рішенням апеляційного суду. Обласна прокуратура за заявою Галагана вивчає, чи не перевищили патрульні своїх повноважень, коли зупинили служителя Феміди. І тепер за затримання п‘яного судді копам може загрожувати цілком реальне тюремне ув‘язнення.