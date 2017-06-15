Судимий за корупцію Кива погрожує журналістам NewsOne

15.06.2017 Поділитися





Екс-глава департаменту з протидії наркозлочинності Ілля Кива закликав закрити телеканал «NewsOne» через нібито співпрацю з російськими пропагандистськими каналами. Про це він написав у своєму Facebook.

На думку нашого видання, Ілля Кива не може диктувати норми моралі суспільству, тим паче погрожувати журналістам одного з найрейтинговіших телеканалів України.

Відповідь «NewsOne» Іллі Киві

Зазначимо, Кива був засуджений за отримання хабара, має проблеми з психічним здоров’ям. Відомий правозахисник Василь Ковальчук зазначив, що Киві «можна поспівчувати, він хвора людина, у нього епілепсія, ІІ група інвалідності».

У 2015 році Ковальчук подав позов до суду на МВС України щодо скасування наказу про присвоєння звання майора Іллі Киві – екс-очільнику батальйону «Полтавщина». За словами правозахисника, минуле Киви повне криміналу – хабарі, рейдерство та навіть торгівля наркотиками. А ще він не може обіймати таку посаду через стан здоров’я,

15 квітня 2016 року, ЗМІ облетіла інформація про те, що глава Департаменту з протидії наркозлочинності раніше був судимий і перебував на лікуванні у психіатричній лікарні. Про це свідчив вирок Ківі, опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень.

Глава Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Ілля Кива, працюючи на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області, в грудні 2013 року був засуджений за отримання хабара. Про це своєму Facebookпише блогер Олексій Романов, посилаючись на текст вироку.

Згідно з документом, йому присудили штраф 10 тисяч 200 гривень за хабар в 1500 доларів.

«Перебував на лікуванні у Полтавській обласній клінічній психіатричній лікарні з діагнозом: наслідки черепно-мозкової травми з психопатизацией особистості, є інвалідом 2 групи, має хворобливий стан здоров'я внаслідок перенесених закритих черепно-мозкових травм», – сказано в документі.