Світові чемпіони відкрили академію танцю в Полтаві

27.02.2017 Поділитися

Аргентинському танго, сальсі, хастлу та іншим видам соціального танцю почав навчати полтавців Михайло Задирака, переможець Міжнародних спортивних чемпіонатів і змагань Федерації танцювального спорту. Танцівник відкрив першу в Полтаві академію, де передає магію танцю всім людям.

– Останнім часом соціальні танці набувають все більшої популярності. Вони – це прості і доступні варіанти бальних і інших популярних у всьому світі танців. У програму входять: повільний вальс, віденський вальс, танго, аргентинське танго, фокстрот, самба, румба, джайв, свінг, – розповів Задирака.

Своє рішення навчати новим для Полтави стилів танцю Задирака пояснює бажанням відкрити прекрасне в людях саме через емоції, закладені в рухах під час танцю.

– Красиве, принадне, неоднозначне і безперечно модне захоплення. Попри те, що суть цього поняття закладена в самій назві, мало хто знає, які танці відносяться до соціальних і що за таємничий принцип об'єднує їх. Насправді все просто. Як зрозуміло з самої назви, соціальний танець створений не лише заради мистецтва – це ще й відмінний засіб спілкування. Це не означає відсутності техніки на зайнятті, але докорінно міняє спрямованість старань.

У планах Михайла – організувати безкоштовний вечірній танцмайданчик для всіх охочих полтавців.