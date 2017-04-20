СВЯТО «ВОСКРЕСНИ, ПИСАНКО!» В КАРЛІВЦІ

20.04.2017 Поділитися

Вже традиційно чотирнадцятий рік поспіль у Великодній понеділок , у районному будинку культури міста Карлівка проходить обласне свято «Воскресни, писанко!». Цього річ свято припало на 17 квітня 2017 року. Привітати карлівчан завітали почесні гості: народний депутат України Андрій Река, голова райдержадміністрації Сергій Костенко, голова районної ради Петро Світлик, міський голова Олександр Наконечний, директор Обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, член національної Всеукраїнської музичної спілки Дмитро Соколов.Слова благословіння адресував усім присутнім благочинний Карлівського округу о.Олег.

Свято Писанки у Карлівці – це і увіковічнення пам’яті нашого славного земляка, художника, писанкаря, педагога, Заслуженого майстра народної творчості України Ігоря Ніколаєвського. Тож, у ході проведення заходу дружині майстра, Раїсі Іванівні, як берегині пам'яті свого чоловіка, було вручено квіти.Під час урочистостей постійних учасників фестивалю було нагороджено подяками та грамотами.

Карлівчани та гості міста мали змогу помилуватися розмаїттям творчих доробків наших земляків. В експозиції свята також були представлені роботи майстрів з обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України, умільці з Карлівки, Чутового, Опішного, Кобеляк, Зінькова, Гадяча, Котельви, 17 навчальних закладів, в тому числі, Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Короленка та Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.Котляревського. Відвідувачі фотографувалися на тлі картин, витинанок, вишитих ікон, пасхальних композицій, старовинних рушників.

В окремих залах, гості могли взяти участь в майстер - класах з писанкарства, виробах з глини на гончарному крузі, магічних оберегах – ляльках-мотанках та великодніх пташках, картинах, «намальованих» вовною, а також взяти участь у майстер-класі з іконопису, що вперше проводився того дня.

Свято завершилося виступами місцевих аматорів сцени, творчих колективів з Чутового та Кобеляк, а також учасників вокального ансамблю «PLIKA VOCALIS» (м. Полтава). Приємним сюрпризом для всіх став виступ студентського театру мод Полтавського національного педагогічного університету з демонстрацією колекції моделей, присвяченої відомій полтавчанці, актрисі «німого» кіно Вірі Холодній, створеної полтавськими дизайнерами Юрієм Матвеєвим та Оленою Гопей. В ході проведення свята активістами Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» було проведено благодійну акцію по збору коштів для допомоги дітям з вадами зору та на вирішення проблем забезпечення офтальмологічним обладнанням дитячих лікарень.

Всі хто завітав на свято отримали масу яскравих вражень та позитивних емоцій!

Окрім сучасних виробів, що були представлені на святі, було презентовано виставку вишитих старовинних рушників з власної колекції Іллі Василенка. Як багаторічного учасника свята, Василенка нагородили Подякою за вагомий внесок у збереження духовних цінностей і традицій національної культури. народного мистецтва та активну участь у обласному святі "Воскресни, Писанко!". Ілля Василенко з 2011 року приймає участь у святі, кожного року виставляючи старовинні вишиті рушники різних років та регіонів України. Кожен рік на виставці презентуються рушники, які не повторюються з минулорічною виставкою. Не одноразово керівництво району відзначало автора виставок Подяками за значний внесок у збереження та розвиток народного мистецтва та активну участь у обласному святі “Воскресни, Писанко!”. За весь час участі у святі, було проведено сім персональних виставок, де було представлено 15 експонатів народної вишивки. Зокрема були представлені вишиті підузорники 20-тих і 50-тих років ХХ ст. Карлівського району та з Харківської області, вишиті на полотні рушники з мережкою 1918 року з Карлівського району, серветки вишиті з мережкою 20-ті роки ХХ ст. з Карлівського району, налавник кінця ХІХ ст. вишитий на Волині, вишиті рушники 30-тих років з Волині, вишиті рушники з сіл Карлівського та Машівського районів 50-тих років.

Цього року були представлені два вишиті на полотні з мережкою рушники, с. Мар′янівка, Карлівського р-н, Полтавської області, 1918 року. Вишивала Надія Сидоренко (1901 – 2003 рр.), один вишитий рушник, Волинь 30-ті роки ХХ ст., один вишитий рушник, м. Карлівка, Полтавської обл., 1918 рік (?). Вишивала Варвара Лисенко (1898 – 1969 рр.).

Виставки Іллі Василенка були учасниками багатьох благодійних заходів, де збиралися кошти для бійців АТО в місті Полтава. Його старовинні експонати , зокрема картини, глечики, прикрашали зали та сцени благодійних концертів, флешмобів.

ІЛЛЯ ВАСИЛЕНКО:« Відчуваю величезну радість, коли вдається відшукати гарні речі народного побуту з різних куточків моєї землі. Це надихає і додає сил для щоденних відповідальних справ.Я часто запитую себе, – чому це так значимо для нас? Відповідь проста: це національне – й тому найдорожче».

Ось так пройшла виставка українських вишитих рушників з власної колекції. Людям сподобалося. Було висловлено масу позитивних відгуків.

Чекаємо з нетерпінням наступного Великодня, а значить і традиційного свята!

Ілля Василенко, журналіст, м. Карлівка