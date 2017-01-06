Святвечір: 5 традиційних рецептів куті

06.01.2017 Поділитися

Сьогодні після заходу сонця віряни почнуть святкувати одне з найурочистіших християнських свят – Святвечір, що відзначається напередодні Різдва Христового.

Із Святвечором пов'язаний обряд приготування першої куті, її називали багатою, оскільки крім неї готували одинадцять пісних страв, серед яких обов'язково мали бути борщ, риба, гриби, вареники з квасолею та капустою, картопля, узвар. Страви мають бути пісними, тому що Святвечір припадає на останній день Пилипівського посту.

Першою традиційною стравою, яку поставлять на сімейний стіл стане кутя. Ми зібрали 5 традиційних рецептів полтавської куті.

Власним досвідом приготування страви поділилася завідувачка дитсадку, господиня Наталя Маслак з с. Галущина гребля Новосанжарського району.

Перший рецепт – «Кутя традиційна» – найпростіший і водночас найстаріший спосіб приготування. Для цього нам знадобиться:

1.стакан зерен пшениці;

2.дві-три столові ложки меду;

3.цукор за смаком;

4.100 грам маку;

5.100 грам очищених волоських горіхів.

На воді з чистих зерен варять звичайну розсипчасту пісну рідку кашу, охолоджують, підсолоджують за смаком.

Окремо розтирають мак до одержання макового молочка, додають мед, все перемішують і висипають до пшениці. Якщо каша густа, її можна розбавити охолодженою кип’яченою водою.

В кінці додають товчені ядра волоських горіхів. Деякі господині кладуть ще родзинки. Для підсолоджування найкраще підійде мед.

«Узварова кутя» – страва з використанням традиційного українського зимового напою. Для приготування потрібно:

1.узвар ( компот з сухофруктів);

2. стакан зерен пшениці або рису;

3.150 грам маку;

4.100-150 грам очищених волоських горіхів;

5.100 грам ізюму;

6.цукор за смаком.

Спосіб приготування: Зерно пшениці товчеться у ступі, як і в першому рецепті. Можна використовувати замість зерна рис. Його товкти не треба. Зваривши кашу та присолодивши її відповідно до смаку, необхідно додати попередньо замочений мак, родзинки та горіхи. Залити узваром.

«Кутя зі сухофруктами» – один із традиційних способів приготування. Потрібно:

1.Півстакана зерен пшениці чи рису;

2.100 грам родзинок;

3.100 грам кураги та чорносливу;

4.100 грам волоських горіхів;

5. дві столові ложки меду.

Готуємо: Попередньо відварюємо пшеницю чи рис. Заливаємо ситцем (тепла вода, розбавлена медом – ред.). Додаємо промиті та випарені сухофрукти й горіхи. Цукор використати за смаком.

«Кутя пісна» – рецепт, що традиційно використовується віруючими християнами по завершенню Різдвяного посту. Інгредієнти:

1. стакан перлової крупи;

2.2 ст. ложки меду;

3.100 грам маку;

4.100 грам ізюму.

Спосіб приготування: Попередньо відварити перлову крупу залити ситцем, додати мак та ізюм. Перемішати до однорідної маси й знову розбавити водою, щоб зменшити густоту. Присолодити за смаком.

«Кутя по-полтавськи» – традиційна полтавська рецептура.

1.півстакана зерен пшениці (крупи)

2.узвар;

3.100 грам чорносливу;

4.100 грам кураги;

5.100 грам маку.

Спосіб приготування: Пшеницю (або пшеничну крупу) залити на ніч холодною водою в пропорції один до двох, а після цього зварити на повільному вогні. Зварену кашу залити узваром до густої консистенції. Узвар повинен бути концентрованим і солодким, наприклад, із яблук, груш і чорносливу.Товчений мак (попередньо замочений на кілька годин), горіхи, чорнослив або курагу залити теплою водою з медом. Підготовлені інгредієнти змішати безпосередньо перед подачею на стіл.

Смачної куті та доброго Різдва!

Рецепти записав Олександр Гуцул