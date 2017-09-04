Тайна МВС на $3 млн. За що насправді розстріляли силовиків у Княжичах (рос.)

04.09.2017

Журналисты узнали шокирующие подробности перестрелки в Княжичах, в результате которой погибли пятеро правоохранителей. По словам отца одного из погибших, который провел собственное расследование, в деле могут быть замешаны руководители Нацполиции, а причиной кровавого преступления стали $3 млн. Самое интересное, что найденные журналистами гильзы сыграли одну из ключевых ролей в этой истории, пишет «Полиграф».

Напомним, в ночь на 4 декабря в селе под Киевом погибли сотрудники Броварского управления охраны 24-летний Сергей Орлов и 25-летний Евгений Куртев, оперативники полиции Киева 25-летний Юлиан Рудько и 29-летний Александр Маница. Позднее стало известно о еще одной жертве — майоре КОРД 31-летнем Виталии Валецком.

Перестрелка из-за алкоголя

Расследование убийства пяти сотрудников полиции в Княжичах в декабре прошлого года, которое сразу же назвали «дикой случайностью», должно было закончиться для общественности так: некая мифическая банда на бронированных джипах «Тойота» грабила дома и в ту роковую ночь даже пыталась обворовать очередной особняк в Княжичах, похитить элитный алкоголь. Но полицейские и КОРД сидели у банды на хвосте и собирались всех поймать на горячем.

Однако по трагическому стечению обстоятельств, там оказались сотрудники госохраны, приехавшие из Броваров на сработавшую в доме сигнализацию. Дальше завязалась перестрелка, в результате которой пятеро погибли. Спустя месяц в расстрелянном автомобиле сотрудников Госслужбы охраны нашли ящик с элитным алкоголем из злосчастного дома (хотя сразу после трагедии эксперты осматривали и фотографировали автомобиль и ничего там не нашли). Якобы они и оказались теми самыми налетчиками и перед перестрелкой успели обнести дом. И всех бы эта версия устроила, если бы не собственное расследование отца одного из погибших сотрудников госохраны Александра Орлова — милиционера на пенсии.

На месте трагедии обнаружили гильзы

Все началось с менял

Журналисты уже писали, что членами банды, которая якобы собиралась ограбить дом в Княжичах, стали двое действующих сотрудников МВД из полка особого назначения «Киев». Они уже успели засветиться еще в одном преступлении в сентябре прошлого года. Тогда вместе с еще одним другом, экс-бойцом АТО, эти люди ограбили валютных менял на пр-те Победы, 15 в Киеве. Нападавшие были в форме СБУ и с автоматами Калашникова. Добычей налетчиков тогда стали 2,4 млн грн и $20 тыс. Расследованием занималось Шевченковское отделение полиции столицы. Так вот, по словам Александра Орлова, именно эта история и стала прологом для кровавых событий в Княжичах.

«В нескольких кварталах от места ограбления на пр-те Победы тогда был найден автомобиль нападавших. А в нем — чек из супермаркета, причем с фамилией одного из фигурантов. Он рассчитывался в магазине карточкой. Тогда членов банды установили, но не задержали, а полицейские Шевченковского райотдела предложили откупиться. Один из ныне задержанных, Юрий Бурляй (а он является очень близким другом одного из действующих руководителей Нацполиции), предложил ограбить дом в Княжичах, где хранилась большая сумма денег. И руководители районного отделения полиции Киева согласились», — рассказал Александр Орлов.

"Они и организовали операцию по якобы поимке банды. Отец Юрия Бурляя дружил с человеком, в дом которого и собирались идти за деньгами. Хозяина дома в Княжичах в СМИ называли прокурором, но это не так. Мужчина, о котором идет речь, очень богат. Например, может познакомиться с девушкой и в тот же вечер в качестве презента приобрести ей автомобиль. И вот наличку он хранил не дома, а на даче" - Александр Орлов.

Его словам мы нашли подтверждение и в реестре судебных решений. Следователи ГПУ установили, что на протяжении августа — ноября 2016 года один из подозреваемых в ограблении валютчиков постоянно созванивался с хозяином дома в Княжичах. Именно из этого особняка позднее якобы и был украден элитный алкоголь. Хотя сразу же после ограбления жена хозяина дома уверяла, что у нее ничего не пропало. Хотя в селе обсуждают совершенно другую версию. Кража все-таки была совершена — из особняка пропало $3 миллиона, хранившихся в сейфе. А сама кража могла произойти не ночью, когда случилась перестрелка, а утром, когда дом уже был оцеплен полицией.

Кстати, через несколько дней после трагедии журналисты нашли на месте перестрелки гильзы и скомканные бумаги. «Гильзы, которые вы нашли, а также документы сыграли свою роль во все этой истории. Они помогли выйти на других фигурантов, которые тоже были задействованы в той якобы операции по поимке преступников. Но я пока об этом не могу говорить», — намекнул нам отец погибшего Сергей.

В Княжичах обнаружили важные улики.

По его словам, преступление было очень хорошо спланированным. «Бурляй и силовики часто наведывались в Княжичи, следили за хозяйкой дома. Точно знали, что женщина приезжает в пятницу, снимает дом с сигнализации, а в воскресенье ставит опять под охрану. 1 декабря в село сотрудники МВД приехали несколькими спецгруппами — обошли местных жителей, предупредили, что будут ловить бандитов», — рассказал Александр Орлов.

"Засаду устроили в доме другого местного бизнесмена — Голицина. Он попросил только время, чтобы вывезти жену и детей за границу. Но из-за шума, который был поднят сотрудниками МВД, хозяйка дома и приехала в Княжичи и, изменив своим традициям, поставила дом на сигнализацию - Александр Орлов.

По его словам, бойцов КОРДа и оперативников из Киева, погибших в перестрелке, использовали втемную. Они не знали, что будут прикрытием для совершения преступления.

«Мне это стало ясно из записи их переговоров. Также сотрудники полиции обещали порешать вопросы с броварскими полицейскими и службой охраны. Одна из «засад» дежурила в соседнем доме бизнесмена, киевских разведчиков, которые потом погибнут, оставили в недостроенном доме рядом, а еще одна группировка дежурила в лесу неподалеку. И когда на сработавшую сигнализацию неожиданно приехали сотрудники госохраны (их тут никто не ждал), среди которых был и мой сын, разведчиков заставили показать себя и выйти к дому. Они были задержаны и посажены в машину. А уже после этого приехал с одной стороны КОРД, в автомобиле с ним был и один из руководителей Шевченковской полиции, а с другой стороны улицы подбежали и сотрудники спецназа главка киевской полиции. Они тоже отрыли огонь по автомобилю. Ни мой сын, ни его напарник Женя, не стреляли. А двое задержанных ими киевских оперативников, которые сидели в наручниках на заднем сиденье, успели пригнуться и кричали: «Мы свои, не стреляйте!». Последнее, что успел произнести один из них, так это «Мамо!». Всего в операции участвовало тридцать человек, а экспертиза показала, что мой сын прожил тогда ровно пять секунд», — вспоминает Александр Орлов.

Прятали следы

Отец говорит, что после визита журналистов сотрудники Генпрокуратуры уже тщательно обыскивали место преступления. «Эксперты из областной полиции привезли гильзы в куче со снегом и кровью. А тела убитых были помытыми, их вещи перемешали. То есть никто не собирался ничего искать, а делалось все так, чтобы как можно быстрее замести следы. Часть доказательств в деле мне удалось добыть своими силами. Например, видео из соседних домов, заправок на трассе. Они и показали, кто, когда и откуда приезжал, куда ехал. В том числ, нам удалось найти подтверждения того, что сам Бурляй (он уверял суд, что двигался на автомобиле в зону АТО), был в Княжичах. Там же были и его подельники. И так получилось, что в некоторых ситуациях мне помогает сын. Например, на одной из заправок в Броварах сотрудники категорически отказались давать видео. И когда я связался с владельцем, он вспомнил, что мой сын в свое время разминировал их заправку — выносил взрывчатку. И видео было у меня», — говорит Александр.

Убоповец ни при чем

Также отец пролил свет на историю с задержанием бывшего сотрудника УБОПа Игоря Касьяна, который тоже якобы оказался причастен к мифической банде грабителей домов в Княжичах. По его словам, на роли фигурантов банды выбрали абсолютно незнакомых между собой людей. А в случае чего назначенных преступниками просто убрали бы.

«В свое время он перешел кому-то из ныне действующих сотрудников полиции дорогу. И с ним таким образом решили поквитаться. Игоря задерживали дома, причем якобы нашли оружие из зоны АТО, которое по бумагам должны были утилизировать. Других людей брали возле супермаркета, так во время задержания сбили с ног и отлупили случайного прохожего. Еще одна странная история с «медвежатником» из Княжичей, его вообще задержали, когда ехал по Житомирской области. Он тоже проходит по делу как якобы член банды. Это при том, что в истории с налетом на валютчиков все со всеми знакомы. Когда в суде потерпевший встретился с одним из своих обидчиков, они обнялись, как старые друзья», — говорит отец.

Сергей собирался в КОРД

2017-й год должен был стать знаковым для семьи Орловых. «У Сергея было много планов. Ведь в этом году Сережа собирался жениться, подал документы в КОРД и должен был прейти туда на службу. Говорил, что я закончил службу старшим лейтенантом, а он до полковника дослужится. А вышло все иначе. Теперь я воюю с его начальством, чтобы ребятам хотя бы броники выдавали. Ведь мы все за свой счет покупали — и бронежилет, и наручники, после того как на Сережу в Броварах во время одного из вызовов с ножом напали. Но мне пока шлют только отписки. Вот обещали после гибели квартиру дать, но теперь пишут, что ничего не обещали. А для меня не так важна квартира, это дело принципа. Также за все девять месяцев после трагедии не нашлось времени на встречу со мной ни у друга Бурляя — заместиля главы МВД Вадима Трояна, ни у начальника киевской полиции Андрея Крищенко. Ведь официально именно он был руководителем той операции», — вздыхает отец.