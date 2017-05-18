Тендери «Укрзалізниці» атакує рейдер: життя пасажирів під загрозою – ЗМІ

18.05.2017 Поділитися

На тендери «УЗ» знову має намір вийти компанія-рейдер, яка ставить собі за мету знищити ключового виробника кріплень для залізничного полотна.

ТОВ «АТ Механіка» вже не один раз намагалася видавити з ринку цього виробника – ТОВ «Компанію КРТ» – і зайняти його місце. Цікаво, що при цьому сама компанія-рейдер, наполегливо намагається заявити про себе як про альтернативного виробника запчастин для залізниці – по факту не більше, ніж фірма-фейк, як випливає із висновків ЗМІ. Вона не має ні виробничих потужностей, ні фахівців, ні репутації. По відношенню до неї ведуться численні кримінальні справи – в тому числі, за підробку документації на тендери. А її директор – Віталій Руденко – вже з тріском програв суд ТОВ «Корпорації КРТ», куди та звернулася, захищаючи свою ділову репутацію від наклепів з боку рейдера. Його слова, що ганьблять «КРТ» і її продукцію, були визнані судом недостовірними.

– Численні суди, корупційні схеми вторгнення на ринок, нарешті, брудну інформаційну війну – ось основні інструменти «боротьби», які не перестає використовувати рейдер, повідомляють журналісти-розслідувачі «5-го каналу» в своєму сюжеті.

За їхньою інформацією, продукція «АТ Механіка» з'явилася на «УЗ» у далекі 2000-і. Тоді ТОВ «АТ Механіка» запропонувала «Укрзалізниці» свої кріплення – КПП-1. Однак «Укрзалізниця» їх дуже швидко відкинула: полігонні випробування показали, що деталі мають численні недоліки, а значить – можуть становити небезпеку для поїздів при експлуатації шляхів. Перевагу було віддано іншої моделі кріплень – КПП-5, яка виявилася кращою і за технічними, і за якісними характеристиками. Її ексклюзивним виробником виступає ТОВ «Корпорація КРТ».

Тоді «АТ Механіка» вдалася до класичного корупційного прийому – заручилася заступництвом найбільш впливового «даху». У роки правління «Сім'ї» таким виявився Олександр Янукович (старший син президента-втікача – ред.). Той, почувши багатомільйонну наживу, став торгувати кріпленнями виробництва «АТ Механіка» через свою фірму – «Євроінвестстрой». З 2009 по 2013 роки ця фірма фігурувала як переможець торгів практично у всіх сферах економіки, повідомляють журналісти «5-го». Не стали винятком і тендери «УЗ». Через «Укрзалізничпостач» на ринок (а потім і на залізничні колії) знову вийшли кріплення КПП-1: без відповідної технічної документації перевірки якості. Синхронно виросли і ризики для життя пасажирів «УЗ».

При цьому друга фірма-виробник – ТОВ «Корпорація КРТ» – незважаючи на те, що виробляє значно якісніші запчастини – кріплення КПП-5, – була відсунута від тендерів «Укрзалізниці».

Після Майдану і втечі «Сім'ї» «АТ Механіка» залишилася без покровительства, а тендери на «УЗ» стали прозорими і вже більше року ведуться по системі «Прозорро». Компанії з сумнівною продукцією – «АТ Механіка» – потрапити на них стало неможливо. Мало того – тендери, які були виграні «АТ Механіка» в роки правління Януковича, були визнані судом недійсними.

Тоді «АТ Механіка» спробувала вийти через іншого дилера – «Транскомплекс С». Але і його конкурсна пропозиція була відхилена – через невідповідність вимогам замовника, технічним і якісним характеристикам.

Тому був взятий курс на знищення конкурента, який робить більш якісну продукцію, яка затребувана «УЗ» вже багато років поспіль.

«Корпорація КРТ» виробляє рейкові кріплення КПП-5 і КПП-5-К, які здатні витримувати безпрецедентно високе навантаження протягом багатьох років і не мають потреби в постійних витратах на обслуговування і ремонт.

На озброєння рейдер взяв кілька найпоширеніших інструментів: судові тяганини з конкурентом і з «УЗ», оскарження результатів судів в Антимонопольному комітеті з надуманих підстав, а також – в судах вищих інстанцій, підроблення документації і – тотальна інформаційна війна проти конкурента. Цікаво, що при цьому на протязі вже трьох років жоден суд не прийняв сторону «АТ Механіка», все її доводи виявляються голослівними. Жоден з фактів, які свідчили б на користь рейдера, не знайшов свого підтвердження ні в судах, ні в Антимонопольному комітеті. Понад два десятки судів закінчилися на користь ТОВ «Корпорація КРТ».

Однак рейдера це не зупиняє. Протягом декількох останніх років ТОВ «Корпорація КРТ» змушена працювати в стресовому режимі, повідомляють журналісти. Повістки до судів, обшуки, скандали навколо підприємства і його керівництва, фальсифікація даних і відверта навмисна брехня в ЗМІ, очорняти репутацію, – ось чому проходиться протистояти колективу.

Зараз компанія-рейдер з новою силою норовить прорватися на торги «УЗ». Винахідливості їй не позичати, попереджають журналісти. А це значить – кожен українець, який сідає у поїзд, може в будь-який момент стати жертвою рейдера.

Віктор Карпенко