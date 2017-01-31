Тероборонці Полтавщини провели польові тренування зі стрільбою

31.01.2017 Поділитися

У рамках проведення «Єдиного всеукраїнського стрілецького дня» на Полтавщині було проведено польові заняття із загонами територіальної оборони, розповіли в прес-службі оперативного командування «Північ».

Безпосередньо в польових умовах бійців навчали особливостям та порядку несення служби на блокпостах і під час охорони важливих об’єктів. Провели тренування з тактичної підготовки, зокрема тактичному пересуванню та переміщенню під час ведення вогню, поводженню з вибухонебезпечними предметами та виконання вправ вогневої підготовки з пістолета Макарова та автомату АК-74.

Також учасникам нагадали надання першої медичної допомоги при невідкладному стані.

Віталій Кирилов