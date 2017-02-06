Тимошенко чекала зустрічі з Трампом в готелі за 200 тис грн на ніч

06.02.2017 Поділитися

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зупинилася в одному з фешенебельних готелів США, де номер на ніч коштує більше 200 тисяч гривень. Про це розповів журналіст Ростислав Шапошников, передає «ДС».

– Це готель «Інтерконтиненталь Віллар», урядовий квартал всього в 200 метрах від Білого дому. Тут зупиняються президенти, шейхи і Тимошенко. Це один з топових готелів. Українська делегація зупинилася в набагато скромнішому – «Хілтон Вашингтон». Однак Тимошенко завжди тяжіла до розкоші, – розповів журналіст.

Він також відзняв розкоші готелю на відео.

На ресепшині підтвердили інформацію про те, що в цьому готелі зупинилася Тимошенко. Крім того, журналіст натрапив в готелі на заступника голови партії «Батьківщина» Григорія Немирю. Після того, як у нього попросили організувати зустріч з Тимошенко, Немиря відповів, що у керівниці «Батьківщини» занадто щільний графік і пообіцяв зв'язатися з журналістами.

Як повідомляли в «ДС», у національному молитовному сніданку з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні візьме участь від 50 до 70 представників України. Їх прізвища не уточняються, але вже зараз відомо про участь у заході народного депутата Павла Унгуряна, голови Національної телерадіокомпанії України Юрія Артеменка, нардепів Оксани Білозір, Валерія Карпунцова, Георгія Логвинського, Юлії Тимошенко та інших.