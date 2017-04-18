Тимошенко назвала Гройсмана "пупиришкою, яка гучно лопається"

18.04.2017 Поділитися

Голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді Юлія Тимошенко відповіла на слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, котри й запропонував віддати її РФ замість грошей за газ.

Тимошенко порівняла Гройсмана з "упаковочною плівкою з пупиришками", про це вона сказала в ефірі телеканалу ZIK.

"Такими висловлюваннями Гройсман нагадує упаковочну плівку з пупиришками... Діти, коли хочуть погратися, давлять ці пупиришки, вони лопаються гучно. От для мене це образ Гройсмана. Це така пупиришка, на яку можна натиснути, вона вибухає і на цьому все", – сказала Тимошенко.

"На жаль, у нас немає самостійного прем'єр-міністра. У нас є тінь президента - прем'єр-міністр Гройсман, який виконує всі його забаганки", – зазначила Тимошенко.