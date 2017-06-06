Тимошенко оголосила війну журналістам

06.06.2017 Поділитися

До числа політиків, які обмежують професійну діяльність українських журналістів і всіляко перешкоджають їх роботі, приєдналася лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Зокрема, після публікації журналіста Дениса Бігуса про фінансування політичної партії «Батьківщина», на нього особисто і на роботу видання з боку Тимошенко почали здійснювати «зовнішній вплив».

«После публикации новости о расследовании по батькивщине, нам так старательно кладут сайт, будто оно чему то поможет», – написав журналіст на особистій сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Розслідування, хто насправді фінансує політпартії.