ТОВ «Екометан» вкрало газу на майже 4 млн грн і має відшкодувати завдані збитки – «Полтавагаз»

13.06.2017 Поділитися

Зважаючи на появу на порталі «Антикор» статті, що містить не просто недостовірну, але й відверто наклепницьку інформацію, вводить в оману читачів і наносить шкоду репутації ПАТ «Полтавагаз», вимагаємо реалізації нашого законного права на відповідь і розміщення на сайті інформації, яка відображає реальну ситуацію, що склалася довкола ТОВ «Екометан».

Наприкінці 2016 року ПАТ «Полтавагаз» було подано заяву до правоохоронних органів щодо підозри на здійснення несанкціонованого відбору природного газу на АГНКС ТОВ «Екометан». Підставою для таких дій стало неодноразове НЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ зазначеною компанією ВІЛЬНОГО ДОСТУПУ фахівців газорозподільного підприємства до лічильників обліку газу, на що останні мають повне право і згідно законодавства (Кодекс ГРМ), і згідно договірних відносин між ТОВ «Екометан» і ПАТ «Полтавагаз».

У січні 2017 року, під час здійснення слідчих дій в досудовому розслідуванні кримінального провадження, було встановлено факти протиправного втручання в роботу лічильника і несанкціонованого відбору природного газу на АГНКС ТОВ «Екометан».

За підрахунками ПАТ «Полтавагаз», ТОВ «Екометан» було використано «в обхід лічильника» (а простіше кажучи – вкрадено) газу на майже 4 мільйона гривень.

Факти протиправного втручання працівників ТОВ «Екометан» у роботу лічильника газу та здійснення ними несанкціонованого відбору та привласнення природного газу, а також документальне підтвердження суми завданих ПАТ «Полтавагаз» збитків підтверджено висновками судового експерта Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса та експертизою Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Полтавській області. Законність припинення на даний об’єкт газопостачання підтверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

ТОВ «Екометан» зобов’язане усунути виявлені порушення і відшкодувати збитки за несанкціонований відбір природного газу. Оскільки підприємство відмовилось від виконання зазначених умов, ПАТ «Полтавагаз» звернулось до Господарського суду Полтавської області, де наразі і розглядається відповідна справа.

Слід зауважити, що для відновлення газопостачання на АГНКС, згідно законодавства, ТОВ «Екометан» зобов’язаний забезпечити наявність змінного вузла обліку газу, адже лічильник був вилучений правоохоронними органами під час обшуку. Поки ця вимога не буде виконана, ПАТ «Полтавагаз» не має ніяких юридичних підстав відновлювати газопостачання на даний об’єкт.

Вважаємо, що звинувачення пана Сидорова в тому, що ситуація зумовлена зміною продавця газу – абсурдні, адже з 2015 року ПАТ «Полтавагаз» взагалі не є трейдером, а лише виконує функції розподілу природного газу та його правильного обліку. Для ПАТ «Полтавагаз» немає ніякої різниці, у кого той чи інший не побутовий споживач придбаває газ.

Стверджуємо, що інформація пана Сидорова про розмову із головою правління ПАТ «Полтавагаз» - відверта брехня, адже керівник підприємства ніколи не мав зустрічей із відповідною особою, ані робочих, ані особистих.

Вигадки щодо причетності до справи будь-кого з акціонерів або інших не посадових осіб підприємства, на наше переконання, є нічим іншим як намагання маніпулювати суспільною думкою.

Щорічно ПАТ «Полтавагаз» виявляє сотні правопорушень з боку як побутових, так і не побутових споживачів. У 2016 році зафіксовано 485 випадків незаконних врізок в газорозподільні мережі, використання газу в обхід лічильника та інших порушень задля несанкціонованого відбору природного газу. З початку 2017 року – вже 241 випадок. Це не просто порушення законодавства, це мільйонні збитки для підприємства. ПАТ «Полтавагаз» в таких випадках завжди діє виключно в межах чинного законодавства, і ситуація з ТОВ «Екометан» не є виключенням.

ПАТ «Полтавагаз» офіційно стверджує, що ситуація довкола АГНКС ТОВ «Екометан» зумовлена виключно фактом несанкціонованого відбору природного газу і не має під собою ніякого політичного підґрунтя або іншого економічного інтересу!

Прес-служба ПАТ «Полтавагаз»