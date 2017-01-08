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Традиційний різдвяний фестиваль стартував у Полтаві

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Традиційний різдвяний фестиваль стартував у Полтаві

Фестиваль театрального вертепного дійства «Різдвяна феєрія» пройшов на Театральній площі перед драмтеатром імені М.В. Гоголя у Полтаві.

У програмі фестивалю були різні конкурси. Наприклад, різдвяне театральне вертепне дійство, виставка виробів народного декоративно-ужиткового мистецтва та благодійна акція на підтримку дітей, батьки яких загинули під час війни на Сході України.

Загалом, захід привернув неабияку увагу серед полтавців, а з головної сцени кілька годин лунали колядки, у той час, як на ярмарку можна було придбати унікальні вироби ручної роботи, ласощі та напої.

Віктор Карпенко

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